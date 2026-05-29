Batalia o Paryż dla Świątek, a tu takie słowa. Oto sądny dzień dla Polki

Iga Świątek kroczy od zwycięstwa do zwycięstwa w tegorocznym Roland Garros. 24-latka pokonała Emerson Jones (6:1, 6:2) oraz Sarę Bejlek (6:2, 6:3). W 3. rundzie na drodze czterokrotnej zwyciężczyni tego turnieju stanęła Magda Linette. - "W samo południe na główną arenę paryskiego Szlema wyszły Magda Linette i Iga Świątek, by stoczyć ze sobą batalię o awans do czwartej rundy. Raszynianka chciała się zrewanżować za sensacyjną porażkę poniesioną dwa miesiące temu w Miami. Mecz zaczął się od prowadzenia Linette 2:0, ale potem do głosu doszła Świątek. Ostatecznie Iga triumfowała 6:4, 6:4" - relacjonował Mateusz Stańczyk na łamach Interii.

To był wyrównany mecz. Czasami Magda wymuszała u mnie jakieś błędy, dobrze się broniła. Na pewno nie było to proste spotkanie

Świątek w 4. rundzie zmierzy się z Martą Kostiuk, która w piątek pokonała w dwóch setach Viktoriję Golubic.

Polska bitwa w Paryżu. Eksperci nie mają wątpliwości

Polskie starcie na korcie im. Philippe'a Chatrier trwało niespełna 90 minut. Tuż po nim tenisowi eksperci zabrali głos. Padło wiele ciepłych słów w kierunku Linette, która rozegrała bardzo dobry turniej. W przypadku Świątek wszyscy zgodnie podkreślają, że weryfikacja jej formy przyjdzie już w niedzielę, gdy zmierzy się z niepokonaną w tym roku na mączce Ukrainką.

- Iga gra dalej (teraz z Kostiuk w niedzielę), a Magda nie ma się czego wstydzić - napisał Adam Romer, redaktor naczelny magazynu "Tenisklub".

- Przytulenie Magdy Linette i Igi Świątek na koniec polskiej batalii we French Open. Brawo dla starszej z tenisistek, nie dała się przytłoczyć skali rywalki. Iga spokojna. W czwartej rundzie czeka już na nią Marta Kostiuk - podkreśliła Sara Kalisz z TVP Sport.

- Polski mecz dla Igi Świątek. 6:4, 6:4 z Magdą Linette. Pierwszy tydzień Iga przeszła spokojnie. Czekamy na mecz z Martą Kostiuk, bo w niedzielę się zacznie granie na wyższym poziomie - zaznaczył Rafał Smoliński.

- Brawo Iga Świątek, brawo Magda Linette. To był mecz godny tej fazy turnieju - napisał wysłannik Interii do Paryża, Artur Gac.

Świątek lepsza od Linette. Tak eksperci ocenili mecz na Roland Garros





