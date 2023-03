Bardzo ważna zmiana u Igi Świątek. Polka sama się tym pochwaliła

W poniedziałek 21-letnia tenisistka pochwaliła się jednak, że ma nowego dostawcę strojów. Została nim szwajcarska firma On, która zastąpi japoński Asics.

"To ekscytujący rok newsów i kolejnych kroków w moim rozwoju. Bardzo się cieszę, że mogę ogłosić zostanie jedyną tenisistką, z którą współpracuje marka On " - napisała Świątek na portalu społecznościowym.

To jednak nie wszystko, bo rakieta numer jeden dostanie też nowe obuwie, ale nieco później.

Tenis. Buty specjalnie dla Igi Świątek

"Ale to, co ekscytuje mnie bardziej to... praca, którą właśnie zaczęliśmy nad stworzeniem serii butów na każdą nawierzchnię specjalnie dla mnie. Buty są kluczowe dla sportowca, a te będą stworzone z myślą o mnie i wszystkich moich potrzebach tak, żeby uzupełniać mój styl gry" - stwierdziła Świątek.