Badosa przetestowała formę Świątek. 90 minut gry na korcie w Stuttgarcie

Iga Świątek dotarła do Stuttgartu jeszcze przed weekendem. W piątek zanotowała pierwszy trening na korcie centralnym zmagań rangi WTA 500. Wówczas miała zajęcia ze sparingpartnerem. Wczoraj mogła sprawdzić swoją dyspozycję na tle Alexandry Eali. Tuż po godz. 15:00 przeprowadzono ceremonię losowania drabinki. Z racji rozstawienia z "3", Raszynianka ma wolny los w premierowej fazie. Zainauguruje zatem zmagania od drugiej rundy, gdzie zmierzy się z Magdaleną Fręch albo Laurą Siegemund.

Czwarta rakieta świata posiada zatem jeszcze kilka dni na przygotowania do pierwszego meczu. Dzisiaj wróciła na kort o godz. 13:30, by dalej szlifować formę. Tym razem spotkała się na arenie z Paulą Badosą. Na początku obserwowaliśmy typową rozgrzewkę treningową między paniami. W jej trakcie doszło do niecodziennego incydentu. Hiszpanka trafiła serwisem w siatkę w taki sposób, że uszkodzona została taśma. Problem okazał się na tyle poważny, iż w pewnym momencie wszyscy będący na korcie próbowali dokonać naprawy. Po kilku minutach uporano się z kłopotem i zawodniczki mogły kontynuować odbijanie. Gdy panie skończyły trening podania, przeszły już do rozgrywki na punkty.

Iga Świątek i Paula Badosa na korcie w Stuttgarcie

Potyczka rozpoczęła się od serwisu Badosy. Już na "dzień dobry" doszło do przełamania. Hiszpanka popełniła podwójny błąd przy podaniu, pojawiły się dwa break pointy z rzędu dla Świątek. Polce wystarczyła premierowa okazja. Następne rozdania przebiegały po myśli serwujących. Ciekawiej zrobiło się w czwartym gemie, przy podaniu Igi. Doszło do walki na przewagi, ale w kluczowych dwóch akcjach Raszynianka pomogła sobie serwisem. Zawodniczki schodziły na przerwy po dwóch rozdaniach. W tym czasie bardzo aktywny był trener Świątek - Francisco Roig. Na bieżąco starał się przekazywać uwagi, dużo gestykulował i pokazywał ruchów rakietą.

W trakcie siódmego gema Paula została przełamana po raz drugi. Chociaż prowadziła 30-15, potem trzy punkty z rzędu trafiły na konto Igi. Na koniec treningowego seta Raszynianka wróciła ze stanu 0-30 i zgarnęła partię wynikiem 6:2. Po krótkiej przerwie panie kontynuowały grę. Na starcie drugiej odsłony obserwowaliśmy długie rozdania, składające się z czterech równowag. Po początkowych szansach Badosy na "oczko", przyszły break pointy dla Polki. Po trzecim doszło do przełamania na korzyść naszej reprezentantki. W następnych minutach Świątek rozegrała perfekcyjnego gema. Nie straciła ani jednego punktu, na koniec posłała dwa asy. Zrobiło się 2:0 dla Igi.

Po kolejnej przerwie Hiszpanka zniwelowała stratę. W czwartym gemie doczekała się dwóch break pointów. Pierwszego Raszynianka zdołała obronić, ale przy drugim zanotowała błąd, po którym aż chwyciła się za głowę. W trakcie piątego rozdania Badosa miała 30-15, ale finalnie znów straciła własne podanie. Przy wyniku 6:2, 3:2 (z różnicą przełamania w drugim secie) nastąpił finisz, gdyż zakończył się 90-minutowy slot przewidziany dla obu tenisistek. Zawodniczki podziękowały sobie za grę i zaczęły się zbierać do szatni. W tym czasie na arenę wkroczyły Magdalena Fręch oraz Ella Seidel, których trening miał ruszyć o godz. 15:00.

Iga ma zatem za sobą kolejny dzień zajęć na korcie w Stuttgarcie. Jej pierwszy mecz zostanie rozegrany dopiero w środę albo czwartek. Finał prestiżowych zmagań rangi WTA 500 przewidziano na niedzielę, 19 kwietnia. Najważniejsze informacje dotyczące turnieju można znaleźć na stronie Interia Sport.

