Azarenka wiedziała, że powalczy ze Świątek. Wtedy padły takie słowa o Polce

Potem raszynianka oczekiwała na rezultat spotkania Wiktoria Azarenka - Jelena Ostapenko, które miało wyłonić jej kolejną rywalkę. Choć sama liderka światowego rankingu mówiła, że nie jest ważne, z kim się zmierzy, to statystyki jasno pokazywały, że dużo bardziej "leży" jej Białorusinka - i to właśnie ona przedarła się dalej w zawodach dzięki zwycięstwu 6:0, 6:3. Potem zaś udzieliła na korcie tradycyjnego wywiadu.

"To będzie świetne wyzwanie, nie mogę się go doczekać by przekonać się, jak moja gra sprawdzi się przeciwko niej teraz. Dam z siebie wszystko, to na pewno" - skwitowała kolejna oponentka Igi Światek na turnieju rozgrywanym w stolicy Kataru.