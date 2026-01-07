Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aż wierzyć się nie chce. 87,5%. Świątek na czele, absolutna dominacja

Tomasz Brożek

Tomasz Brożek

Iga Świątek mimo awansu do dwóch finałów wciąż nie wygrała jeszcze United Cup wraz z reprezentacją Polski, ale i tak staje się niekwestionowaną królową tych rozgrywek. Kolejny pokaz jej klasy oglądaliśmy w środowym starciu z Holenderką Suzan Lamens. Po nim pojawił się komunikat wprost ukazujący absolutną dominację naszej wiceliderki rankingu WTA w turnieju rozgrywanym na Antypodach. Iga Świątek nie ma sobie równych.

Tenisistka w białej koszulce i czerwonych spodenkach świętuje punkt na niebieskim korcie, trzymając rakietę tenisową i zaciskając pięść z wyrazem determinacji na twarzy.
Iga Świątek podczas United CUp 2025EPA/MARK EVANSPAP/EPA

Reprezentacja Polski znów pokazuje swoją siłę i wielką klasę podczas rozgrywanych u zarania roku rozgrywek United Cup. "Biało-Czerwoni" przeszli suchą stopą przez fazę grupową, pokonując 3:0 zarówno kadrę Niemiec, jak i Holandii.

Spora w tym zasługa między innymi Igi Świątek, która wygrała oba swoje singlowe starcia. Najpierw, mimo porażki w pierwszym secie, ograła w poniedziałek Evę Lys 3:6, 6:3, 6:4, a już w środę nie dała szans 97. w rankingu WTA Suzan Lamens, wygrywając 6:3, 6:2. Do przyklepania swojego triumfu potrzebowała 72 minut.

Zobacz również:

Iga Świątek
Iga Świątek

Świątek puściły hamulce. "Zakazane uderzenie" na United Cup. Publika tylko ryknęła

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski

    - Bardzo się cieszę, że udało mi się być bardziej solidną w środku pierwszego seta, bo do tego momentu gra była dość wyrównana. Czułam, że mam większą kontrolę nad piłką i mogę iść do przodu. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz tylko dzięki singlowi. To daje nam pewność siebie przed ćwierćfinałami - zadeklarowała nasza wiceliderka światowego rankingu po wypełnieniu swojego zadania.

    United Cup. Iga Świątek śrubuje genialne statystyki

    Po wygranej Igi Świątek nad Holenderką zajmujący się tenisowymi statystykami portal OptaAce odnotował niezwykle ciekawy fakt. Biorąc pod uwagę całokształt występów w United Cup nasza zawodniczka jest bowiem niemal nie do zatrzymania.

    Iga Świątek ma wskaźnik zwycięstw na poziomie 87,5% w grze pojedynczej kobiet na United Cup, najlepszy spośród wszystkich zawodniczek od początku turnieju w 2023 roku (mających ponad pięć rozegranych meczów). Najlepszy wynik.
    ogłosili statystycy

    Na ten wynik złożyło się 14 zwycięstw naszej wiceliderki rankingu WTA w 16 meczach. Jedynymi zawodniczkami, które zdołały pokonać reprezentantkę Polski była Coco Gauff w ubiegłorocznym finale oraz jej rodaczka Jessica Pegula w 2023 roku.

    Po wyjściu z grupy reprezentację Polski czekać będzie za dwa dni ćwierćfinałowy bój z gospodarzami imprezy - Australijczykami. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich latach nasza kadra docierała do finału United Cup, przegrywając starcie o tytuł z Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi.

    Zobacz również:

    Na zdjęciu Iga Świątek i Aryna Sabalenka - dwie czołowe tenisistki rankingu WTA
    Iga Świątek

    Burza ws. Sabalenki. Świątek nie miała litości. Jest reakcja Białorusinki

    Tomasz Brożek
    Tomasz Brożek
    Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport
    Zbliżenie na skoncentrowaną tenisistkę w białej czapce i różowej koszulce, ściskającą pięść w geście triumfu podczas meczu.
    Iga Świątek AFP
    Sportowiec w białej czapce i koszulce z polską flagą oraz czerwonym nadrukiem, ściska pięść w geście zwycięstwa na korcie tenisowym.
    Iga Świątek AFP

    Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja