Aż wierzyć się nie chce. 87,5%. Świątek na czele, absolutna dominacja

Reprezentacja Polski znów pokazuje swoją siłę i wielką klasę podczas rozgrywanych u zarania roku rozgrywek United Cup. "Biało-Czerwoni" przeszli suchą stopą przez fazę grupową, pokonując 3:0 zarówno kadrę Niemiec, jak i Holandii.

Spora w tym zasługa między innymi Igi Świątek, która wygrała oba swoje singlowe starcia. Najpierw, mimo porażki w pierwszym secie, ograła w poniedziałek Evę Lys 3:6, 6:3, 6:4, a już w środę nie dała szans 97. w rankingu WTA Suzan Lamens, wygrywając 6:3, 6:2. Do przyklepania swojego triumfu potrzebowała 72 minut.

- Bardzo się cieszę, że udało mi się być bardziej solidną w środku pierwszego seta, bo do tego momentu gra była dość wyrównana. Czułam, że mam większą kontrolę nad piłką i mogę iść do przodu. Bardzo się cieszę, że wygraliśmy ten mecz tylko dzięki singlowi. To daje nam pewność siebie przed ćwierćfinałami - zadeklarowała nasza wiceliderka światowego rankingu po wypełnieniu swojego zadania.

United Cup. Iga Świątek śrubuje genialne statystyki

Po wygranej Igi Świątek nad Holenderką zajmujący się tenisowymi statystykami portal OptaAce odnotował niezwykle ciekawy fakt. Biorąc pod uwagę całokształt występów w United Cup nasza zawodniczka jest bowiem niemal nie do zatrzymania.

Iga Świątek ma wskaźnik zwycięstw na poziomie 87,5% w grze pojedynczej kobiet na United Cup, najlepszy spośród wszystkich zawodniczek od początku turnieju w 2023 roku (mających ponad pięć rozegranych meczów). Najlepszy wynik.

Na ten wynik złożyło się 14 zwycięstw naszej wiceliderki rankingu WTA w 16 meczach. Jedynymi zawodniczkami, które zdołały pokonać reprezentantkę Polski była Coco Gauff w ubiegłorocznym finale oraz jej rodaczka Jessica Pegula w 2023 roku.

Po wyjściu z grupy reprezentację Polski czekać będzie za dwa dni ćwierćfinałowy bój z gospodarzami imprezy - Australijczykami. Przypomnijmy, że w dwóch poprzednich latach nasza kadra docierała do finału United Cup, przegrywając starcie o tytuł z Niemcami oraz Stanami Zjednoczonymi.

