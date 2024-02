Aż nie dowierzają w to, co zrobiła Sabalenka. Pada nazwisko Świątek. "Nigdy się jej nie pozbędziemy?"

Iga Świątek tylko na chwilę, w zeszłym roku, straciła prowadzenie w rankingu WTA. Gdy wydawało się, że Aryna Sabalenka znowu będzie się zbliżać do naszej tenisistki po triumfie w wielkoszlemowym Australian Open, to najpierw Białorusinka nie wystąpiła w Dausze, a gdy już pojawiła się w Dubaju, to odpadła po pierwszym spotkaniu. Porażka wiceliderki rankingu oznacza, że Polka ma niemal zagwarantowane kolejne tygodnie na szczycie. Fani, zaczynają się zastanawiać, czy ktokolwiek będzie w stanie zrzucić z tronu 22-letnią raszyniankę.