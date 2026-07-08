Aż huczy ws. ręczników na Wimbledonie. Nagle padło nazwisko Świątek

Iga Świątek z Wimbledonem pożegnała się już na etapie trzeciej rundy - uległa bowiem Alexandrze Eali 6:7(9), 2:6. Na kilka dni po eliminacji obrończyli tytułu brytyjskie media nieoczekiwanie wywołały polską zawodniczkę do tablicy. Poszło o... masową kradzież turniejowych ręczników.

Jak donosi "The Sun", tylko podczas pierwszego tygodnia zmagań na kortach All England Lawn Tennis and Croquet Club tenisiści przywłaszczyli sobie ponad 3 tys. ręczników. Jak podkreślili dziennikarze, trend ten nasilił się po ubiegłorocznym incydencie z Igą Świątek, która otwarcie przyznała, że "kradnie" turniejowe ręczniki na pamiątkę, aby następnie rozdać je rodzinie i znajomym.

"Broniąca tytułu mistrzyni singla kobiet Iga Świątek regularnie pakowała je do swojej torby w zeszłym roku podczas marszu po zwycięstwo i stała się popularna po tym, jak zyskała przydomek 'złodziejka ręczników'" - czytamy w artykule.

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Iga Świątek przyłapana na wykradaniu ręczników na Wimbledonie. Tak się tłumaczyła

Iga Świątek w ubiegłym roku wywołała niemałe poruszenie, gdy podczas Wimbledonu przyłapana została na... wykradaniu turniejowych ręczników. Podczas pomeczowego wywiadu po pokonaniu Poliny Kudiermietowej w pierwszej rundzie Polka zapytana została o swoje zdobycze, co wprowadziło ją w wyraźne zakłopotanie.

"To temat, o którym nikt nigdy nie mówi. Uwielbiamy nasze ręczniki. Za każdym razem, gdy wracam ze szlema, myślę, że mam około dziesięciu przyjaciół i dziesięciu członków rodziny, którzy chcą ręczników. Przepraszam Wimbledon. Nie wiem, czy powinnam to robić" - przyznała była liderka światowego rankingu kobiecego tenisa z wyraźnym rozbawieniem.

W tym roku jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem zmagań dziennikarze postanowili zapytać sześciokrotną mistrzynię wielkoszlemową, czy zamierza kontynuować "kradzież" ręczników. Polka postawiła na szczerość.

"Cóż, zacznijmy od faktu, że nie mam już żadnych ręczników z zeszłego roku. Wszyscy, moi przyjaciele, moja rodzina, chcieli je mieć. Przekazałam je również na cele charytatywne, bo ta sprawa stała się oczywiście wiralem. Więc chyba powinnam "ukraść" jeszcze więcej. I tak, będę to kontynuować, bo to najlepsza pamiątka, jaką można zdobyć z turnieju" - odpowiedziała.

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Iga Świątek KIRSTY WIGGLESWORTH East News

Iga Świątek, Wimbledon Henry Nicholls AFP

Iga Świątek Henry Nicholls East News





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