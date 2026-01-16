Aż huczy wokół Świątek. A teraz Polka ogłasza. 2 dni przed Australian Open

Sydney okazało się w tym roku niezwykle szczęśliwe dla reprezentacji Polski, która w końcu, po dwóch przegranych finałach, triumfowała w turnieju United Cup, pokonując w decydującym boju Szwajcarię.

Sukces ten sprawił wielką radość Idze Świątek. Raszynianka rywalizację w fazie grupowej otworzyła wygraną z Niemką Evą Lys, a następnie jej wyższość musiały uznać także Suzan Lamens oraz - już w ćwierćfinale - Maya Joint. A potem rozpoczęły się kłopoty.

To sprawiło, że wokół 24-latki rozgorzała burzliwa dyskusja, dotycząca jej dyspozycji. Portal Tennis365.com zaczął wyliczać, jak bardzo spadła jej skuteczność z przeciwniczkami z czołówki światowego rankingu.

Australian Open. Iga Świątek zabrała głos tuż przed turniejem

Wątpliwości co do tego, co w Melborune zaprezentuje Iga Świątek ma także jej doskonale znana rywalka ze światowych kortów - Danielle Collins.

- Iga ma kłopoty, bo przegrała dwa mecze z rzędu, a to jest nietypowe dla byłej światowej jedynki, prawda? Nie często widzimy, aby przegrywała mecz po meczu. Ciekawie będzie zobaczyć przed Australian Open, jak poradzi sobie z tym wszystkim mentalnie. Gdy jest skupiona i czuje się dobrze, jest numerem jeden na świecie - stwierdziła Amerykanka obecna w podcaście "The Big T", jednocześnie stwierdzając, że nie uważa Polki za faworytkę Australian Open.

Jaka jest jednak prawda na temat formy Igi Świątek? Głos w tej sprawie zabrała przed kamerą Eurosportu sama zainteresowana.

Te mecze w Sydney nie były idealne, nie wszystko szło jak po maśle. Jest parę rzeczy, które chciałabym potrenować i dopracować. Miałam już w Melbourne parę godzin na korcie treningowym. Idziemy do przodu. Ale wiadomo, jak wychodzi się na kort meczowy, to historia jest zupełnie inna

I dodała: - Na razie skoncentruję się na pierwszej rundzie, zobaczę, jak będę się czuła na korcie. Teraz głównie dostosowaliśmy się do warunków, bo jednak są inne niż w Sydney. Sama nawierzchnia też wydaje się inna. Gram dobrze, ale wiadomo, że na tym poziomie wszyscy grają dobrze. Małe różnice będą miały znaczenie.

W trakcie rozmowy z Pawłem Kuwikiem Iga Świątek podkreśliła także, jak na przestrzeni ostatnich lat zmienił się poziom gry w światowym tourze kobiet.

- Bardzo się podniósł. Od 2021 roku jestem w topie WTA, czuję, jak ten poziom się zmienia. Gra się coraz szybciej. Rywalki mają coraz więcej sił. Lata przygotowań fizycznych robią swoje. Niewiele osób może z tego zdaje sobie sprawę. Poziom bardzo się wyrównał. Wiele zawodniczek jest w stanie wygrać wielkoszlemowy turniej. Dlatego o sukcesach decydować będą naprawdę drobne rzeczy - przekazała polska tenisistka.

