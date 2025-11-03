Partner merytoryczny: Eleven Sports

Aż huczy po porażce Świątek z Rybakiną. Niepokój, frustracja i szok. Eksperci nie mają wątpliwości

Maciej Brzeziński

Oprac.: Maciej Brzeziński

Niesamowite emocje zaserwowały nam Iga Świątek i Jelena Rybakina w meczu fazy grupowej WTA Finals. W trzysetowym boju lepsza okazała się Kazaszka. Polka świetnie rozpoczęła spotkanie, a później pojawiły się problemy. Tuż po meczu eksperci zabrali głos. Zwracają uwagę na kilka mankamentów.

Iga Świątek przegrała z Jeleną Rybakiną
Iga Świątek przegrała z Jeleną RybakinąArtur WidakAFP

Od soboty trwa WTA Finals w Rijadzie. Osiem najlepszych zawodniczek 2025 roku walczy o triumf w ostatnim turnieju w sezonie. Wśród nich jest Iga Świątek, która w grupie imienia Sereny Williams rywalizuje z Madison Keys, Jeleną Rybakiną i Amandą Anisimovą. Polka na inaugurację rozbiła Keys, a w poniedziałek zmierzyła się z Rybakiną.

Pierwszy set toczył się pod dyktando Polki, która triumfowała 6:3, a jej gra napawała optymizmem. W drugim secie nastąpiła zapaść w grze Świątek. Polka popełniała wiele prostych błędów, a Rybakina grała coraz lepiej. To jednak jej w zupełności wystarczyło, aby pokonać Polkę 6:1 i 6:0.

Rybakina rozbiła Świątek. W sieci wrze

Kibiców i ekspertów martwić może postawa Polki w drugim i trzecim secie. W sieci natychmiast zawrzało.

- Końcówka meczu w wykonaniu Świątek dość zawstydzająca... - ocenił Adam Romer.

- Nie było w tym roku meczu Igi, który urwałby się w taki sposób. Pierwszy set: rewelacja. Dwa kolejne: gem. Trudno to zrozumieć - napisał Marek Furjan.

- 12 winnerów i 42 niewymuszone błędy 😑. Źle to wygląda. A jeszcze gorzej, gdy pamiętamy, że po pierwszym secie Iga Świątek miała 5 winnerów i 6 niewymuszonych błędów. Po wygranej partii totalnie się zacięła, uległa frustracji i jej gra się po prostu posypała. Znany scenariusz. - napisał Łukasz Jachimiak.

- Iga Świątek w tym sezonie przegrała 13 setów 0:6 albo 1:6 i to zdecydowanie niepokoi, zwłaszcza w porównaniu do poprzednich lat - zauważył Michał Chojecki z "Super Expressu".

- Naprawdę trudno opisać poziom Świątek od drugiego seta. Dość szokujące - przyznał Jose Morgado.

Przed Świątek jeszcze jedno starcie grupowe. W środę (5 listopada) zmierzy się z Amandą Anisimovą. Relacje tekstowe "na żywo" z WTA Finals możecie śledzić w Interii Sport.

