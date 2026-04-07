Aż huczy o Świątek. "Kara" wisi w powietrzu. Lepiej być nie mogło

Tomasz Brożek

Wciąż głośno jest o decyzji Igę Świątek, która rozstała się z trenerem Wimem Fissettem, trafiając pod skrzydła Francisco Roiga, z którym trenuje obecnie na kortach Rafael Nadal Academy na Majorce. Głos w sprawie ruchu polskiej tenisistki zabrał teraz Rick Macci. Jak przyznał, z perspektywy byłej liderki rankingu WTA lepiej być nie mogło, a nad jej rywalkami w powietrzu wisi już kara, jaka może je spotkać w przypadku starcia na kortach ziemnych z odradzającą się Igą Świątek.

Po zmianie szkoleniowca Iga Świątek ostro trenuje w zaciszu Rafael Nadal Academy pod wodzą trenera Francisco Roiga, ale i czujnym okiem hiszpańskiej legendy tenisa. Były lider rankingu ATP służy Polce cenną radą, ale - jak pokazują nagrania - nie ma też problemu z tym, by własnoręcznie zadbać o jak najwyższą jakość nawierzchni w stworzonym przez siebie tenisowym raju.

W tym samym czasie wokół naszej reprezentantki panuje medialny zgiełk. Wszyscy zastanawiają się bowiem, czy wstrząs w sztabie był odpowiednim ruchem i czy przyniesie zamierzony efekt, jaki stanowiłby powrót do regularnych triumfów w imprezach WTA.

Swoje "trzy grosze" w tej sprawie postanowił wtrącić także Rick Macci. 71-letni szkoleniowiec już od dłuższego czasu jest wielkim fanem talentu Igi Świątek. I trudno nie ufać jego słowom. Przemawia wszak za nim ogromny bagaż wyjątkowych doświadczeń - w przeszłości Amerykanin miał okazję pracować między innymi z siostrami Venus i Sereną Williams, Marią Szarapową czy Andym Roddickiem.

Jego zdaniem Iga Świątek dokonała doskonałego wyboru, decydując się na przygotowania na Majorce, a obecność Rafy Nadala może okazać się dla niej niezwykle cenna. Podsumowując - lepiej dla Polki być nie mogło.

- Mentalna magia "Hiszpańskiego Byka" może pomóc "Polskiemu Punisherowi" bardziej niż cokolwiek innego. Restart i pozostawanie w zamknięciu z ograniczonym polem widzenia to była najlepsza możliwa decyzja - napisał w swoim stylu amerykański szkoleniowiec.

Rick Macci wyraził także otwartą wiarę w to, że sezon gry na mączce może należeć do Igi Świątek. A jej rywalki mogą być na korcie wielokrotnie karane przez byłą - i miejmy nadzieję także przyszłą - liderkę światowego rankingu.

- Może ukarać kogokolwiek na mączce - stwierdził 71-latek, porównując uderzenia Igi Świątek do gazu pieprzowego oraz koników polnych skaczących po korcie, które otwierają kąty, pomagając jej narzucać swoją dominację.

- Mistrzynie odbijają się od każdej przeciwności losu jeszcze mocniejsze - dodał Rick Macci, zaznaczając, że właśnie dlatego Iga Świątek wciąż będzie utrzymywać się na szczycie, choć przechodzi obecnie znacznie słabszy okres w swojej karierze.

Zobacz również:

Aryna Sabalenka i Iga Świątek
Tenis

Ogłoszono ws. Sabalenki. Chodzi o Roland Garros. Nagle padło nazwisko Świątek

Michał Chmielewski
Michał Chmielewski
Młoda kobieta ubrana w jasną kurtkę oraz czarną czapkę z daszkiem siedzi przy mikrofonie na tle ciemnej ściany, wygląda na skupioną i poważną.
Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News
tenisistka w sportowej koszulce i czapce z daszkiem wykonuje gest ręką, trzymając w drugiej ręce rakietę tenisową, z wyrazem frustracji na twarzy
Iga ŚwiątekMark J. TerrillEast News
Dwie osoby w sportowych strojach oraz białych czapkach, jedna siedzi na trybunach w okularach przeciwsłonecznych, druga stoi na tle niebieskiego kortu tenisowego, sprawiając wrażenie zmęczonej.
Francisco Roig, Iga ŚwiątekMatthew Stockman/Getty Images/AFP & Foto Olimpik/NurPhotoAFP
Tomasz Tomaszewski: Rola Roiga w sztabie Świątek będzie ograniczona. Są jeszcze Abramowicz i RyszczukPolsat Sport
