Awantura w Dubaju, a WTA ogłasza. Minus 175 pkt na koncie Świątek

W świecie kobiecego tenisa zrobiło się gorąco - wszystko za sprawą nagłej rezygnacji, tuż przed losowaniem głównej drabinki WTA 1000 w Dubaju, dwóch najwyżej notowanych zawodniczek. Czyli Aryny Sabalenki i Igi Świątek. A do takiej sytuacji w ostatnich latach nie dochodziło. Dyrektor turnieju w Dubaju już zareagował oburzeniem, domaga się... kar dla gwiazd. A tymczasem WTA opublikowało najnowszą aktualizację rankingu. I w niej Iga Świątek straciła 175 punktów. Mniejszy dorobek ma też Aryna Sabalenka - i to już jest związane z karą dla Białorusinki.

Młoda kobieta ubrana w jasną kurtkę oraz czarną czapkę z daszkiem siedzi przy mikrofonie na tle ciemnej ściany, wygląda na skupioną i poważną.
Iga Świątekvia ZUMA Press Wire/ShutterstockEast News

Rok temu między zakończeniem Australian Open a pierwszym turniejem rangi 1000 w Dosze były dwa tygodnie przerwy. W tym roku zaś - tylko tydzień. Już w poprzednim roku niektóre czołowe zawodniczki narzekały, że kalendarz obowiązkowych imprez jest zbyt napięty. Aryna Sabalenka zapowiedziała, że nie będzie podporządkowywać się wszystkim nakazom WTA. Na początku tego sezonu także i Iga Świątek potwierdziła, że opuści część obowiązkowych zawodów, jeśli będzie potrzebowała odpoczynku.

I nie chodzi tu bynajmniej o turnieje rangi 500, których - w teorii - aż sześć muszą rozegrać w sezonie. Świątek w 2024 roku uczestniczyła w czterech, Sabalenka i Coco Gauff - w trzech. I w efekcie w październiku kosztowało je to utratę części punktów.

Magda Linette rywalizowała o awans do drugiej rundy WTA 1000 w Dubaju
Aleksandrowa czekała, co zrobi Linette. 6:1 Polki na koniec w Dubaju, jest awans

    Teraz jednak sytuacja zaszła dalej. W Dosze nie było Sabalenki, z gry ostatecznie wycofało się aż 15 tenisistek. W Dubaju zaś już wypadło 14 zawodniczek, a możliwe, że w poniedziałek dojdzie ktoś jeszcze.

    Tyle że praktycznie po raz pierwszy od 2018 roku zdarzyło się, że w jednych zawodach tej rangi brakuje tak Świątek, jak i Sabalenki. Czyli obecnej "1" i "2" na liście WTA. Taka sytuacja była też w 2022 roku w Guadalajarze, ale tamten turniej było trochę dodatkowo wrzucony do kalendarza WTA, po absencji Wuhanu. I zawodniczkom nie pasowała wyprawa do Meksyku niedługo po US Open.

    Iga Świątek
    Iga Świątek

    Żąda kar dla Świątek i Sabalenki, organizatorzy są wściekli. "Niemiła niespodzianka"

      Salah Tahlak, dyrektor WTA 1000 w Dubaju, wypalił w niedzielę, że za wycofanie się w ostatnie chwili tenisistki powinny tracić punkty. I podał, że "500 czy 1000". - Myślę, że zawodnicy powinni być surowiej karani za wycofanie się, nie tylko grzywną, ale powinni mieć odjęte punkty rankingowe. Sama grzywna nic nie da - mówił.

      Czy taka sytuacja powinna obejmować też np. Karolinę Muchovą, która w sobotę triumfowała w Dosze, a dziś zrezygnowała z Dubaju, w którym swój mecz powinna rozegrać w poniedziałek. A później... grać do soboty codziennie, gdyby chciała powtórzyć wyczyn z Kataru.

      Ranking WTA. Kara dla Sabalenki, odjęte punkty Świątek. Spory spadek Amandy Anisimovej

      WTA tym razem nie czekało do poniedziałku, swoją aktualizację rankingu ogłosiło już w niedzielę. A w nim - wliczając już zawody w Katarze - doszło do pewnych przetasowań w czołówce. Mniejszy dorobek ma Aryna Sabalenka, która w ciągu roku opuściła już trzeci turniej rangi 1000 - mowa o Dosze. A Dubaj będzie czwartym. I już jedną z dotychczasowych zdobyczy zamieniono jej na zero. Stąd strata 120 punktów.

      Dwie kobiety, sportowczynie na tle rozgrywek tenisowych. Po lewej stronie kobieta w jasnej czapce i sportowym stroju, wyrażająca silne emocje, po prawej druga kobieta w sportowej koszulce, wzruszona lub wzruszona, z dłońmi złożonymi w geście podziękowa...
      Iga Świątek i Aryna SabalenkaMATTHEW STOCKMAN / AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFPAFP

      Świątek z kolei w Katarze grała, ale nie obroniła wszystkich punktów z 2025 roku. Wtedy była w ćwierćfinale, teraz zaś - odpadła w 1/4 finału. A to oznacza dorobek mniejszy o 175 punktów.

      Najwięcej straciła Amanda Anisimova - rok temu była najlepsza, teraz odpadła po pierwszym spotkaniu. I straciła aż 990 punktów. Jessica Pegula, która opuściła turniej w Dosze, awansowała więc o jedną pozycję.

      Magdalena Fręch (z lewej) w ostatniej chwili zastąpiła w Dubaju Qinwen Zheng. Niestety, niewiele to dało
      Tenis

      Nagła decyzja mistrzyni z Paryża, Fręch dostała drugie życie. Na 87 minut

        Taki sam dorobek jak tydzień temu ma z kolei Jelena Rybakina. Jej strata do Polki zmalała do 280 punktów, co oznacza, że Kazaszka już w Dubaju może sobie pierwszy raz w karierze zapewnić pozycję numer 2 na świecie.

        Stanie się tak, jeśli dotrze do finału. Rybakina broni bowiem w Dubaju 390 punktów, a Polka powinna była 215. A na dodatek Idze w to miejsce wskoczy 65 oczek za zeszłoroczny turniej w Rzymie.

        Ranking WTA - aktualizacja z 16 lutego 2026
        • 1. Aryna Sabalenka - 10870 pkt
        • 2. Iga Świątek - 7803 pkt
        • 3. Jelena Rybakina - 7523 pkt
        • 4. Coco Gauff - 6423 pkt (awans o 1 pozycję)
        • 5. Jessica Pegula - 5888 pkt (awans o 1 pozycję)
        • 6. Amanda Anisimova - 5690 pkt (spadek o 2 pozycje)
        • 7. Mirra Andriejewa - 4786 pkt
        • 8. Jasmine Paolini - 4157 pkt
        • 9. Elina Switolina - 3260 pkt
        • 10. Victoria Mboko - 3246 pkt (awans o 3 pozycje)

        Miejsca pozostałych Polek w TOP 500

        • 50. Magda Linette - 1124 pkt (spadek o 3 pozycje)
        • 55. Magdalena Fręch - 1053 pkt (awans o 4 pozycje)
        • 128. Maja Chwalińska - 593 pkt (awans o 6 pozycji)
        • 134. Linda Klimovicova - 563 pkt (spadek o 5 pozycji)
        • 145. Katarzyna Kawa - 516 pkt (spadek o 9 pozycji)
        • 339. Martyna Kubka - 188 pkt (spadek o 3 pozycje)
        • 414. Weronika Ewald - 149 pkt (awans o 3 pozycje)
        • 422. Zuzanna Pawlikowska - 145 pkt (awans o 1 pozycję)
        • 493. Weronika Falkowska - 110 pkt (awans o 47 pozycji)

        Iga Świątek, Wim Fissette
        Iga Świątek

        Wim Fissette zrównany z ziemią. Były trener Świątek nie miał żadnej litości

        Po lewej stronie sportowczyni okazująca oznaki zmęczenia i frustracji podczas meczu tenisowego, unosząc koszulkę i zamykając oczy, po prawej sportowczyni w czapce pokazująca gest triumfu z zaciśniętą pięścią, skoncentrowana i pełna determinacji na tle ...
        Aryna Sabalenka i Iga ŚwiątekXiao Yijiu/Xinhua via AFP & Adek BerryAFP
        Victoria Mboko
        Victoria MbokoMasahiro Sugimoto/The Yomiuri Shimbun via AFPAFP
        Iga Świątek: Z tego jestem najbardziej zadowolona. WIDEOPolsat SportPolsat Sport

