Pod koniec lutego Iga Świątek, wraz ze sztabem szkoleniowym, wsiadła na pokład samolotu i wyruszyła do Kalifornii , by bez pośpiechu móc przygotować się do BNP Paribas Open 2024 na kortach w Indian Wells (6-17 marca). Po dotarciu na miejsce pozwoliła sobie na chwilę odpoczynku, wszak jest po wymagających turniejach w Dosze i Dubaju, a potem zabrała się do pracy na korcie. W mediach społecznościowych dzieli się z fanami materiałami z treningów. Wielu wyświetleń doczekało się wideo rejestrujące jej opanowanie i piłkarskie umiejętności.

Reklama