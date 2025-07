Iga Świątek już poprawiła swój rekord, jeśli chodzi o występy w zawodowym Wimbledonie. Polka po raz pierwszy zameldowała się na etapie najlepszej "4", dzięki czemu skompletowała półfinały we wszystkich imprezach wielkoszlemowych. Do tej pory brakowało jej tego właśnie w Londynie, gdyż najlepszym rezultatem był ćwierćfinał osiągnięty w 2023 roku. I co ciekawe, raszynianka osiągnęła go wówczas po emocjonującym starciu z Belindą Bencić - czyli najbliższą rywalką naszej tenisistki.

Będzie to już piąte bezpośrednie starcie pomiędzy raszynianką i reprezentantką Szwajcarii. W teorii powinno być szóste, ale jedno spotkanie nie zostało rozegrane, gdyż w ćwierćfinale WTA 500 w Dosze przeciwniczka Świątek oddała walkowera. Bencić pokonała dotychczas Igę tylko raz. Miało to miejsce podczas US Open 2021. Wówczas triumfowała w czwartej rundzie 7:6(12), 6:3. Gdy po niespełna dwóch latach obie ponownie spotkały się ze sobą na Szlemie, wówczas doszło do rewanżu. Na tym samym etapie zmagań, tyle że podczas Wimbledonu, lepsza okazała się nasza zawodniczka. Potoczka dostarczyła wtedy mnóstwo dramaturgii i napięcia. Polka znalazła się na granicy pożegnania z turniejem.

Wimbledon 2023: Tak Iga Świątek pokonała Belindę Bencić i awansowała do ćwierćfinału

W pierwszym secie tamtego spotkania nie obserwowaliśmy przełamań, chociaż okazji ku temu nie brakowało. To Świątek miała optyczną przewagę w premierowej odsłonie pojedynku. Posiadała trzy break pointy z rzędu w drugim gemie, a później jednego w czwartym. Mimo to Bencić ciągle nie pozwalała odebrać sobie serwisu. Kolejne szanse dla Igi pojawiły się w trakcie dziesiątego rozdania - w momencie, gdy Belinda broniła się przed przegraniem partii. Nasza reprezentantka wyszła na 40-15, a to oznaczało dwa setbole z rzędu. Szwajcarka wyszła z opresji, na własnych warunkach. Zaimponowała zwłaszcza przy drugiej piłce, kiedy to popisała się kapitalnym zagraniem. Tamten moment zbudował Bencić na kolejne minuty. Gdy doszło do tie-breaka, to ona nadawała ton rywalizacji. Szybko zbudowała sobie prowadzenie 4-0 w decydującej rozgrywce. I chociaż raszynianka zaciekle broniła kolejnych setboli, to przy czwartym rywalka dopięła swego. Wynikiem 7:6(4) zagwarantowała sobie triumf w premierowej odsłonie meczu.

Druga partia rozpoczęła się idealnie z perspektywy Świątek, od przełamania serwisu przeciwniczki. W szóstym gemie, chociaż Iga miała 30-15, pozwoliła Szwajcarce na zniwelowanie straty. W następnych minutach to Belinda mogła nadawać ton zmaganiom, gdyż podawała jako pierwsza. Miało to swoje odzwierciedlenie w dwunastym gemie. Zobaczyliśmy stan 15-40 z perspektywy Polki, a to oznaczało dwa meczbole z rzędu dla Bencić. Nasza reprezentantka wyszła z opresji i doprowadziła do następnego w tym spotkaniu tie-breaka. Na jego początku obejrzeliśmy festiwal mini przełamań, Szwajcarka prowadziła 2-1. Od tego momentu sześć punktów z rzędu trafiło jednak w ręce raszynianki. Rezultat 7:6(2) dla Świątek oznaczał decydującą partię.

W niej kluczowe momenty nastały na przełomie trzeciego i czwartego gema. Zaczęło się od dwóch okazji na 2:1 dla Igi, potem break pointa miała Belinda. Ostatecznie nasza zawodniczka nie dała się jednak przełamać i objęła prowadzenie. Po zmianie stron swoją szansę na wyrównanie posiadała Szwajcarka, ale nie wykorzystała jej. Następne trzy punkty trafiły na konto Świątek i tak doszło do przełamania. Później raszynianka wróciła jeszcze ze stanu 15-30 przy własnym podaniu i przejęła kontrolę nad wydarzeniami. Ostatecznie po trzech godzinach i trzech minutach rywalizacji Iga triumfowała 6:7(4), 7:6(2), 6:3. Po ostatniej piłce nie kryła swojej radości.

Bezpośrednio po spotkaniu Polka została przepytana przez reporterkę. Okazało się, że Świątek wcale nie była pewna czy rywalka posiadała meczbole. "To nie było łatwe. Miała piłkę meczową, prawda?" - powiedziała Iga, a później dodała: "Nie wiem, czy kiedykolwiek w karierze wróciłam z takiego trudnego położenia. Cieszę się bardzo z tej wygranej, bardzo potrzebowałam tego". Jak wiemy, później Świątek dokonywała równie imponujących powrotów. Jak choćby w meczu z Naomi Osaką podczas drugiej rundy Roland Garros 2024, kiedy wróciła z 2:5 w trzecim secie, broniąc po drodze meczbola.

Jak tym razem potoczy się rywalizacja pomiędzy Igą i Belindą? Stawka będzie jeszcze większa, bowiem panie powalczą o finał Wimbledonu. Bencić dopiero drugi raz w karierze zameldowała na etapie najlepszej "4" podczas wielkoszlemowej imprezy (poprzednio w trakcie US Open 2019), jeszcze nigdy nie zagrała w finale. Większe doświadczenie w tym aspekcie ma zatem Świątek, która w tym sezonie na każdym Szlemie docierała do tej fazy rozgrywek. Wszystko zweryfikuje jednak kort. Zobaczymy, jak panie zregenerowały się po wczorajszych potyczkach.

Mecz Igi z Belindą zostanie rozegrany jako drugi w kolejności od godz. 14:30 czasu polskiego, po spotkaniu Aryna Sabalenka - Amanda Anisimova. Transmisja z polsko-szwajcarskiego pojedynku będzie dostępna na otwartej antenie Polsatu. Ponadto na kanałach Polsat Sport 1 i Polsat Sport Premium 1 oraz w usłudze streamingowej Polsat Box Go. Relację tekstową z wydarzenia będzie można śledzić za pośrednictwem Interia Sport.

Iga Świątek - Belinda Bencic. Skrót meczu. WIDEO Polsat Sport Polsat Sport

Iga Świątek Henry Nicholls AFP

Belinda Bencic MATTHEW STOCKMAN/Getty Images via AFP AFP

Iga Świątek Adam Vaughan/EPA PAP