1357 punktów - tyle dzieli Arynę Sabalenkę i Igę Świątek w rankingu WTA Race "na żywo" - oddającym sytuację tylko w tym sezonie. A ten powoli zbliża się ku końcowi, Białorusinka walczy o drugi z rzędu tytuł najlepszej tenisistki świata, Polka była nią już dwa razy. Jeśli Iga wygra w środę mecz z Emmą Navarro, zmniejszy dystans o kolejnych 95 punktów. A docelowo może ich tracić w niedzielę zaledwie 577. Warunkiem jest tytuł w stolicy Chin.

A później zostaną już tylko rywalizacje w Wuhanie, "królestwie Sabalenki", bo Aryna wygrała trzy ostatnie edycje tego turnieju. No i WTA Finals w Rijadzie.

Najpierw Polka musi jednak wykonać pierwszy krok, po raz trzeci w karierze ograć Emmę Navarro. Mecz rozpocznie się nie przed godz. 13 naszego czasu - relacja "na żywo" w Interii Sport.

Iga Świątek przed szansą na piętnasty ćwierćfinał w tym roku. Błyskotliwa skuteczność

Nie ma drugiej tenisistki w tourze, która tak świetnie radziłaby sobie w początkowych etapach każdego praktycznie turnieju. Polka tę umiejętność ma w czwartym sezonie z rzędu, od ponad czterech lat nie zdarzyło się, by nie wygrała pierwszego meczu w turnieju. O 1/4 finału czasem gra już w pierwszym meczu, choćby w niemal wszystkich WTA 500, czasem jednak dopiero w czwartym - w Wielkich Szlemach. W turniejach WTA 1000 czasem to trzeci mecz, jak teraz, czasem zaś drugi.

Iga Świątek Pedro PARDO AFP

Iga zaś tylko raz w całym sezonie nie doszła do tego etapu - kryzys emocjonalny dopadł ją w Rzymie, sensacyjnie zawaliła, na ulubionym korcie, starcie z Danielle Collins. To była trzecia runda.

O ćwierćfinał walczyła w tym roku już 14 razy, wyłączając z tego United Cup, które toczy się na innych zasadach. Bilans: 13 zwycięstw i zaledwie jedna porażka. Doszło do niej w Montrealu, w pierwszym turnieju po zmianie nawierzchni. Lepsza okazała się wtedy Clara Tauson, którą przecież Polka ograła w boju o 1/4 finału podczas Wimbledonu.

Iga miewała na tym etapie mecze łatwiejsze i trudniejsze, przegrywała sety w Dosze (Linda Noskova), Madrycie (Diana Sznajder), Paryzu (Jelena Rybakina), ale i tak radzi sobie jak nikt inny. Jedynie Sabalenka ma zbliżony bilans, też przegrała jeden taki mecz, również z Tauson (w Dubaju). I raz poległa wcześniej, w Dosze. Tyle że wystąpiła mniej razy.

Polka podobnie wyśmienicie spisywała się jednak już w poprzednich sezonach. W 2024 roku też przegrała tylko jeden mecz o 1/4 finału: z Jekateriną Aleksandrową w Miami. I tylko w Wimbledonie nie dotrwała do tego etapu. W 2023 roku przegrała dwa takie starcia (z Rybakiną w Melbourne i Ostapenko w Nowym Jorku), sezon wcześniej zaś trzy (Ostapenko w Dubaju, Haddad Maia w Toronto, Keys w Cincinnati).

Wtedy nastąpił przełom, bo jeszcze w 2021 roku miewała spektakularne występy, ale sporo było też też słabszych. Przejście pod skrzydła Tomasza Wiktorowskiego doprowadziło tu do rewolucji.

I patrząc na te liczby, trudno sobie wyobrazić, by w środę 24-latka mogła przegrać spotkanie z Navarro. Bilans Amerykanki bowiem to: siedem zwycięstw w meczach o ćwierćfinały, sześć porażek i... 10 turniejów, w których tu nie dotarła.

Bilans Igi Świątek w meczach, których stawką był ćwierćfinał:

2025: 13 zwycięstw, 1 porażka

2024: 10 zwycięstw, 1 porażka

2023: 14 zwycięstw, 2 porażki

2022: 12 zwycięstw, 3 porażki

2021: 4 zwycięstwa, 8 porażek

Iga Świątek AHN YOUNG-JOON East News

US Open 2025: Iga Świątek w ćwierćfinale! [Dzień 9] AP © 2025 Associated Press