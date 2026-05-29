Awans Igi Świątek potwierdzony. Ogłaszają po starciu z Linette. Po 133 meczach
W trzeciej rundzie tegorocznego Rolanda Garrosa Iga Świątek pokonała Magdę Linette bez straty seta. Z perspektywy Raszynianki doszło więc do udanego rewanżu za to, co wydarzyło się w Miami. To jednak nie koniec. Opta Ace odnotowała awans najlepszej polskiej zawodniczki w rankingu, w którym brany pod uwagę jest odsetek zwycięstw w meczach wielkoszlemowych.
Iga Świątek potwierdza wielką formę. Jej mecz z Magdą Linette w trzeciej rundzie Rolanda Garrosa zakończył się wynikiem 6:4, 6:4.
Iga Świątek dokonała udanego rewanżu. Nie był to bowiem pierwszy pojedynek pomiędzy Polkami w tym roku. Wcześniej w Miami triumfowała Magda Linette.
W czwartej rundzie Iga Świątek zmierzy się z Martą Kostiuk. Starcie z Ukrainką będzie trudnym wyzwaniem. Jest to bowiem zawodniczka, która w tym sezonie na mączce radzi sobie bardzo dobrze. Podopieczna Sandry Zaniewskiej w tym sezonie wygrła "tysięcznik" w Madrycie.
Zwycięstwem z Magdą Linette Iga Świątek przypieczętowała awans do czołowej "10" w pewnym ciekawym rankingu.
Awans Igi Świątek. Kolejne wielkoszlemowe zwycięstwo, Henin pokonana
OptaAce zauważa, że Polka awansowała na 9. miejsce pod zględem współczynnika zwycięstw w meczach wielkoszlemowych.
Teraz współczynnik ten wynosi 83,46%. 111 zwycięstw i 22 porażki w 133 meczach. olka tym samym wyprzedziła Justine Henin (83,43%, 141-28).
Podczas tegorocznego Rolanda Garrosa Iga Świątek nadal może wyśrubować swój współczynnik jeszcze wyżej. Jeśli wygra cały turniej, będzie miała wynik 116-22. To dawałoby jej współczynnkik 84,06%.
Iga Świątek nie jest jedyną Polką, która walczy jeszcze o wysokie cele na Rolandzie Garrosie. W trzeciej rundzie turnieju w Paryżu zagra jeszcze Maja Chwalińska.
Jej rywalką będzie Maria Sakkari. Faworytką tego pojedynku będzie Greczynka, ale forma Mai Chwalińskiej pozwala marzyć o tym, że Polka sprawi na paryskich kortach kolejną wielką niespodziankę. Wcześniej pokonała bowiem Zheng Qinwen oraz Elise Mertens. Obie zawodniczki przegrały z Chwalińską seta do zera.