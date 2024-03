Awans Igi Świątek, ale co się stało w rankingu. Fenomenalne wieści dla Polki

Iga Świątek bez większych problemów awansowała do ćwierćfinału WTA 1000 w Indian Wells. Julia Putincewa robiła, co mogła, by rozproszyć naszą tenisistkę w drugim secie, ale bezskutecznie. Ostatecznie Polka straciła w całym meczu tylko trzy gemy i zameldowała się w najlepszej "8" zmagań w Kalifornii. Ta wygrana ma też swoje odzwierciedlenie w rankingu WTA.

Za osiągnięcie ćwierćfinału Polka może już liczyć na zdobycz w postaci 215 pkt. To oznacza, że wirtualnie ma 9930 oczek. Aryna Sabalenka, nawet gdyby wygrała turnieje w Indian Wells i Miami, może posiadać maksymalnie 9860 pkt, a więc mniej, niż wirtualnie ma już Iga Świątek . To oznacza, że Białorusinka nie ma już nawet matematycznych szans, by wyprzedzić reprezentantkę Polski po tysięczniku na Florydzie.

W ten sposób 22-latka zagwarantowała sobie następne tygodnie na pozycji liderki rankingu WTA. Do tej pory Świątek miała pewne pierwsze miejsce co najmniej do końca zmagań w Miami, co oznaczało 96 tygodni. Teraz ta przestrzeń wydłuża się co najmniej do końca turnieju WTA 500 w Stuttgarcie, bowiem obie tenisistki nie znalazły się na liście startowej do turnieju WTA 500 w Charleston, który odbędzie się tuż po zmaganiach w Miami. To daje Polce dodatkowe trzy tygodnie na szczycie - łącznie już 99.