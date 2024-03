Awans i taka wypłata. Tyle już zarobiła Iga Świątek w Indian Wells

Iga Świątek w marcu przystąpiła do kolejnego turnieju WTA. Nasza gwiazda przygodę z Indian Wells rozpoczęła od drugiej rundy, w pierwszej wykorzystując tzw. "wolny los". 22-latka w piątek (08.03) pokonała reprezentantkę Stanów Zjednoczonych Danielle Collins 6:3, 6:0 . Do zwycięstwa Polka potrzebowała godzinę i 21 minut. Co ciekawe, wygrywając z Amerykanką pierwsza rakieta świata dopisała na swoje konto 75 zwycięstwo w ramach turniejów tej rangi. A to dopiero początek przygód 22-latki w Indian Wells.

