Awans i możliwe spotkanie ze "zmorą". Nagle padło pytanie, Świątek reaguje

Niemal perfekcyjnie układa się dla Igi Świątek dopiero co rozpoczęty sezon . Polka jeszcze kilka tygodni temu dotarła aż do półfinału Australian Open, lecz na przeszkodzie stanęła jej późniejsza triumfatorka, Madison Keys. W Katarze jak na razie nie ma mocnych na raszyniankę. Po trzysetowym boju ćwierćfinałowym z Lindą Noskovą, 23-latka w czwartek zmierzyła się z głodną sukcesów Jeleną Rybakiną.

Kazaszka, zmotywowana niedawną decyzją WTA związaną z przedłużeniem zawieszenia Stefano Vukova, 13 lutego nie miała jednak absolutnie nic do powiedzenia w starciu z wiceliderką rankingu. Pierwszy set zakończył się pewnym triumfem podopiecznej Wima Fissetta 6:2. W kolejnej partii doszło wreszcie do wyrównanej walki, lecz co z tego, skoro w decydującym momencie Iga Świątek ponownie pokazała klasę i może obecnie przygotowywać się do półfinału.