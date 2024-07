Awans do kolejnej rundy, a potem Iga Świątek zaskoczyła. Taki byłby jej wybór

Iga Świątek cieszy się, że zagrała solidnie

"Te warunki podczas pierwszej rundy były wymagające, teraz grało się trochę łatwiej. Cieszę się, że zagrałam solidnie , bo po prostu pilnowałem własnego tenisa, żeby prezentować się z odpowiednią dozą cierpliwości i nie popełniać zbyt dużo błędów. Myślę, że zbalansowałam to bardzo dobrze" - powiedziała Świątek dla Eurosportu.

"Z wszystkimi obowiązkami medialnymi, które tutaj wyglądają inaczej niż zazwyczaj, to trzy czwarte tego pojedynku nie uda się obejrzeć. Pewnie nie uda się na żywo, bo z biletami też jest trochę ciężej niż podczas turnieju wielkoszlemowego. Chciałabym obejrzeć na żywo, ale pewnie to nie będzie możliwe, więc zobaczę w telewizji" - stwierdziła 23-letnia raszynianka.