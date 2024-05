Wydaje mi się, że dobrze czuje się w życiu i to przekłada się na kort. Rok temu o tej porze byłam dość zestresowana i czułam, że muszę gonić punkty. W tym roku czuje się swobodnie i na pewno to też pomaga na korcie. Na pewno pierwsze dni to było skupienie na tym, żeby się dostosować do warunków, a dzisiaj faktycznie poczułam, że te piłki się mnie słuchają i że mogę grać tam, gdzie chce.

~ wyznała Iga Świątek.