Australijka naprawdę powiedziała to o Świątek. Zaskakujące kulisy, narzeczony w akcji

Wciąż nie kończy się przygoda Igi Świątek z tegorocznym Australian Open. Polka jest już wśród ośmiu najlepszych zawodniczek turnieju i nie zamierza się zatrzymywać. W drodze do ćwierćfinału wiceliderka rankingu WTA straciła zaledwie jednego seta. Przykry moment nastąpił w konfrontacji przeciwko Annie Kalinskiej. Wczoraj tego typu scen nie oglądaliśmy. Maddison Inglis została wręcz zdemolowana. Miejscowa zawodniczka pierwszą partię przegrała 0:6, by następnie w drugiej zgarnąć tylko trzy gemy.

Ale starsza ze sportsmenek i tak była szczęśliwa. Powód? Choćby nagroda finansowa. "Większość z tego na pewno zainwestuję w swoją karierę, aby mieć większe wsparcie na zawodach. Ale uwielbiam też zakupy i na pewno kupię sobie coś ładnego. Od bardzo, bardzo dawna chciałam mieć toster Smeg, ale cały czas sobie odmawiałam. Myślę, że to będzie moja nagroda" - powiedziała, cytowana przez Polską Agencję Prasową. O tych słowach szybko zrobiło się głośno ze względu na wspomnienie o sprzęcie kuchennym.

Maddison Inglis prosto z mostu o Idze Świątek. "Gra inaczej niż pozostałe kobiety"

Równie głośno może być jednak po wypowiedzi sportsmenki dotyczącej przedmeczowych przygotowań. W tych, wyjątkowo ze względu na styl Igi Świątek, czynnie brała udział jedna z najważniejszych osób w życiu 28-latki. "Przez ostatnie kilka dni grałam z Jasonem Kublerem (narzeczonym - dop.red.), żeby się do tego przyzwyczaić. Ale pierwsze piłki na rozgrzewce uderzałam bardzo wysoko. Pomyślałam sobie: 'Wow, to i tak nie było to, co ćwiczyliśmy'".

Maddison Inglis także bezpośrednio podsumowała poczynania wiceliderki rankingu WTA. "Ona gra trochę inaczej niż pozostałe kobiety" - wypaliła prosto z mostu, a zacytował ją profil "TheFirstServeAU" w serwisie X. Tego typu słowa powinny ucieszyć zarówno Polkę, jak i jej kibiców. Oby także w kolejnych spotkaniach były spore powody do radości. Najbliższe z Jeleną Rybakiną już niebawem. Tekstowa relacja na żywo w Interia Sport.

