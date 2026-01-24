Australian Open ogłasza ws. Świątek. Jest alarm, długo z tym nie czekali

Wiceliderka rankingu WTA nie przestaje zachwycać polskich kibiców. Co prawda Raszynianka straciła dziś pierwszego seta podczas tegorocznego Australian Open, ale nie podcięło jej to skrzydeł. Anna Kalinska po triumfie w drugiej części meczu nie miała już nic do powiedzenia. Podopieczna Wima Fissette'a oddała oponentce zaledwie jednego gema i w pewnym stylu zagwarantowała sobie pozostanie na Antypodach.

"Na pewno musiałam trochę obniżyć poziom i dać jej jakąś szansę, ale nie wiedziałam do końca, w czym konkretnie robię błędy. Grałam z nią już kilka meczów i wiem, że potrafi mieć serie gemów, gdzie te wszystkie ryzykowne piłki wchodzą, a później to się zmienia. Mam wrażenie, że dokładnie to się wydarzyło w tym meczu, więc chciałam być skupioną na sobie i pozostać gotową, by wykorzystać okazje, gdy momentum się zmieni" - analizowała potem w rozmowie z polskim Eurosportem.

Iga Świątek nie do zatrzymania w Australii. Jest wpis organizatorów

Australijczycy natomiast już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z udziałem naszej gwiazdy. Oficjalne ostrzeżenie kolejnym przeciwniczkom wysłali nawet organizatorzy. W komunikacie dotyczącym Raszynianki pojawiła się emotikona alarmu. A to wszystko ze względu na liczby jakie wykręca druga rakieta globu. "Od 2025 roku Świątek ma bilans 21-1 w turniejach Wielkiego Szlema po wygraniu pierwszego seta, przegrywając jedynie z Madison Keys w #AO25" - napisano we wpisie, który pojawił się zaledwie kilka minut po wygranym meczu Polki.

Jeszcze kilka godzin temu fani ostrzyli sobie apetyty na potencjalny hit z Naomi Osaką. Japonka zagrałaby z naszą rodaczką, gdyby pokonała Maddison Inglis. Doszło jednak do nagłego wycofania się Azjatki z powodów zdrowotnych. Australijkę czeka więc wyzwanie w postaci konfrontacji z Igą Świątek..

