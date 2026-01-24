Partner merytoryczny: Eleven Sports

Australian Open ogłasza ws. Świątek. Jest alarm, długo z tym nie czekali

Wojciech Kulak

Oprac.: Wojciech Kulak

Iga Świątek wciąż ma szansę w styczniu na karierowego Wielkiego Szlema. Raszynianka w sobotni poranek polskiego czasu poradziła sobie z Anną Kalinska, dzięki czemu awansowała do kolejnej rundy Australian Open. Nie obyło się bez problemów, ponieważ Rosjanka drugą partię wygrała aż 6:1, ale nasza rodaczka odpowiedziała najlepiej jak tylko się da. Niemal od razu po ostatniej piłce w sprawie podopiecznej Wima Fissette'a komunikat wydali organizatorzy imprezy. Wymowny jest już jego początek. Ogłoszono alarm.

Iga Świątek
Iga ŚwiątekAFP

Wiceliderka rankingu WTA nie przestaje zachwycać polskich kibiców. Co prawda Raszynianka straciła dziś pierwszego seta podczas tegorocznego Australian Open, ale nie podcięło jej to skrzydeł. Anna Kalinska po triumfie w drugiej części meczu nie miała już nic do powiedzenia. Podopieczna Wima Fissette'a oddała oponentce zaledwie jednego gema i w pewnym stylu zagwarantowała sobie pozostanie na Antypodach.

"Na pewno musiałam trochę obniżyć poziom i dać jej jakąś szansę, ale nie wiedziałam do końca, w czym konkretnie robię błędy. Grałam z nią już kilka meczów i wiem, że potrafi mieć serie gemów, gdzie te wszystkie ryzykowne piłki wchodzą, a później to się zmienia. Mam wrażenie, że dokładnie to się wydarzyło w tym meczu, więc chciałam być skupioną na sobie i pozostać gotową, by wykorzystać okazje, gdy momentum się zmieni" - analizowała potem w rozmowie z polskim Eurosportem.

Iga Świątek nie do zatrzymania w Australii. Jest wpis organizatorów

Australijczycy natomiast już nie mogą doczekać się kolejnego spotkania z udziałem naszej gwiazdy. Oficjalne ostrzeżenie kolejnym przeciwniczkom wysłali nawet organizatorzy. W komunikacie dotyczącym Raszynianki pojawiła się emotikona alarmu. A to wszystko ze względu na liczby jakie wykręca druga rakieta globu. "Od 2025 roku Świątek ma bilans 21-1 w turniejach Wielkiego Szlema po wygraniu pierwszego seta, przegrywając jedynie z Madison Keys w #AO25" - napisano we wpisie, który pojawił się zaledwie kilka minut po wygranym meczu Polki.

Jeszcze kilka godzin temu fani ostrzyli sobie apetyty na potencjalny hit z Naomi Osaką. Japonka zagrałaby z naszą rodaczką, gdyby pokonała Maddison Inglis. Doszło jednak do nagłego wycofania się Azjatki z powodów zdrowotnych. Australijkę czeka więc wyzwanie w postaci konfrontacji z Igą Świątek..

100 dni do XXV Zimowych Igrzysk Olimpijskich Mediolan-Cortina 2026. WIDEOANDREA BERNARDI / AFPTV / AFPAFP

Zobacz również:

Novak Djoković najadł się strachu podczas meczu trzeciej rundy Australian Open
Australian Open

Gromy w Djokovicia. Pachniało dyskwalifikacją, uratowały go centymetry

Wojciech Kulak
Wojciech Kulak
Sportowiec w stroju tenisowym z rakietą na ramieniu i słuchawkami na uszach, skupiony, w trakcie przechodzenia przez oświetlone różowym światłem pomieszczenie
Iga Świątek AFP
Kobieta ubrana w różową bluzę z kapturem i czapkę w tym samym kolorze siedzi, gestykuluje dłońmi i prowadzi rozmowę, obok widoczny biały ręcznik.
Iga ŚwiątekAFP
Iga Świątek
Iga ŚwiątekAKPA

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja