Ze wszystkich ćwierćfinalistek tegorocznego turnieju Australian Open Kanepi jest najniżej sklasyfikowaną zawodniczką. W rankingu WTA zajmuje 115. miejsce.

W Australian Open 2022 Kanepi wyeliminowała m.in. Kerber i Sabalenkę

To że Estonka znalazła się w ósemce najlepszych tenisistek Australian Open nie jest przypadkowe. 36-letnia zawodniczka zasłużyła sobie na awans, gra bardzo dobry turniej.

Wielką niespodziankę sprawiła już w pierwszej rundzie. Pokonała wtedy rozstawioną z numerem 16 Niemkę polskiego pochodzenia Angelique Kerber 6:4, 6:3. Kerber to zwyciężczyni Australian Open z 2016 roku, wygrała też w tym sezonie US Open i grała w finale Wimbledonu. Była liderką rankingu WTA.

W kolejnych rundach Kaiepi rozprawiła się z mniej znanymi zawodniczkami Czeszką Marią Bouzkovą (86. WTA) 6:2, 7:6 (3) i Australijką Maddison Inglis (133. WTA, grała dzięki "dzikiej karcie) 2:6, 6:2, 6:0.

W IV rundzie dokonała nie lada wyczynu. Pokonała po bardzo trudnym pojedynku wiceliderkę rankingu Białorusinkę Arynę Sabalenkę 5:7, 6:2, 7:6 (10-7). Mecz trwał dwie godziny 19 minut, był pełen zwrotów akcji.



Zadebiutowała w zawodowym tourze dwa lata przed urodzinami Igi Świątek

Bez przesady można napisać, że Kanepi jest weteranką kortów. Ma 36 lat. Pierwszy turniej zawodowy rangi ITF rozegrała w 1999 roku, czyli dwa lata przed urodzinami Igi Świątek. Zaledwie 14-letnia wówczas Kaia dotarła do finału 10-tysięcznika w Tallinie. Rok później w tych samych zawodach odniosła zwycięstwo.

W WTA zadebiutowała w 2001 roku, roku urodzin najlepszej obecnie polskiej tenisistki. Przegrała w kwalifikacjach w Wiedniu. W tym samym sezonie odniosła jeden z największych sukcesów w karierze. Wygrała juniorski Roland Garros. W finale była lepsza od Swietłany Kuzniecowej. Była wtedy najlepszą juniorką świata, numerem 1 w rankingu ITF Juniors.

Kanepi ma za sobą zwycięstwa z liderkami rankingu

W zawodowej karierze Estonce nie miała tak spektakularnych wyników, ale może pochwalić się kilkoma znaczącymi sukcesami. Najwyżej w rankingu WTA dotarła na 15. pozycję w sierpniu 2012 roku.

Wygrała cztery zawodowe turnieje WTA: Palermo (2010), Brisbane i Oeiras (2012), Brukseli (2013). Pięciokrotnie występowała w finałach, w tym w ubiegłym roku w Gippsland Trophy.

W Wielkim Szlemie sześć razy dotarła do ćwierćfinałów, ale - do poniedziałku -- ani razu w Australii. Po dwa razy grała o półfinał w Roland Garrosie, Wimbledonie i US Open.

Podobnie jak poprzednia rywalka Świątek Sorana Cirstea, Kanepi lubi grać z faworyzowanymi zawodniczkami. Udowodniła to pokonując Sabalenkę w tym roku, ale w poprzednim sezonie w Australian Open wyeliminowała obrończynię tytułu, rozstawioną wtedy z numerem 4 Amerykankę Sofię Kenin.

Kanepi dwa razy wygrywała z liderkami rankingu - w 2011 roku w Tokio z Caroliną Wozniacką i w 2018 roku w US Open z Simoną Halep. Jak widać jest groźna dla najlepszych.

Olgierd Kwiatkowski