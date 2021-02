Pierwszy set zagrała koncertowo. Było trochę niepokoju na początku drugiego, ale Iga Świątek pewnie przeszła pierwszą rundę Australian Open. W godzinę i 16 minut pokonała Holenderkę Arantxę Rus 6:1, 6:3.

Polka zaczęła ten mecz z rozmachem. Po 12 minutach prowadziła 3:0, z czego siedem trwał gem serwisowy Rus. Świątek grała szybko, mocno, miała pewny serwis. Wyglądało to zupełnie inaczej - dużo lepiej - niż w poprzedzającym Australian Open turnieju WTA.

W tej części meczu zwyciężczyni Roland Garrosa poszła za ciosem. Nie miała momentów słabości. Grała konsekwentnie. Prostymi środkami zmierzała do celu. Świetnie prezentowała się przy siatce - miała 100 procentową skuteczność. W pierwszym secie przegrała jednego gema. Nie dała rywalce żadnych szans na przełamanie własnego serwisu. Wszystko trwało 32 minut.

To było dobre pół godziny tenisa w wykonaniu młodej Polki. Dobre wejście w pierwszy tegoroczny turniej wielkoszlemowy.

Drugiego seta Rus zaczęła od wymęczonego zwycięstwa własnego gema serwisowego. Potem wykorzystała pierwszy w tym meczu break point. Zrobiło się 0:2. Holenderka grała lepiej, popełniała mniej błędów. Nie poddawała się.

Świątek znalazła się w opałach. W kolejnym gemie przegrywała już 0:40. Doprowadziła do równowagi i potem toczyła się - trwająca 10 minut - zacięta walka punkt za punkt. Jedna z wymian tego gema pewnie stanie się kandydatką do zagrania I rundy, a może turnieju? Skrót Polki, znakomita odpowiedź Holenderki po crossie, ale ostatecznie Iga dobiegła do piłki i zakończyła tę akcję.

19-latka z Raszyna obroniła się przed niebezpiecznym wynikiem 0:3. Nie było jej łatwo w następnym gemie, ale doprowadziła do wyrównania 2:2. Rus znów zaczęła popełniać błędy. Potem Świątek przełamała rywalkę i przejęła kontrolę nad meczem. Zrobiło się 3:2 i zaraz potem 4:2.

Holenderka broniła się jeszcze własnym serwisem, ale przy kolejnym podaniu tenisistki z Raszyna była już bezradna. Świątek wygrała go do zera.

5:3 i serwis Rus. Zwyciężczyni Roland Garrosa nie chciała przedłużać meczu. Wygrała tego gema i pierwszy mecz tegorocznego Austraian Open. Spotkanie trwało godzinę 16 minut.

W II rundzie Świątek zagra z Camilą Giorgi. Włoszka (76. WTA) łatwo pokonała Kazaszkę Jarosławę Szwedową 6:3, 6:3. Dwa lata temu Polka grała z Giorgi również w tej fazie Australian Open i przegrała 2:6, 0:6. Miała wtedy zaledwie 17 lat, był to jej debiut w turnieju głównym Wielkiego Szlema. Od tego czasu wiele się zmieniło...

Olgierd Kwiatkowski

Australian Open. I runda gry pojedynczej pań:

Iga Świątek (Polska, 15) - Arantxa Rus (Holandia) 6:1, 6:3.