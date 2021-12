Karolina Plíškova nabawiła się kontuzji ręki podczas treningu i nie jest w stanie wyleczyć jej do 17 stycznia, kiedy ruszy Australian Open - pierwszy z turniejów wielkoszlemowych w 2022 roku. Czeszka to czwarta rakieta świata, która w 2010 roku wygrała juniorski Australian Open, a w 2019 roku doszła do półfinału dorosłej edycji turnieju. W zeszłym roku przegrała w trzeciej rundzie ze swoją rodaczką Karoliną Muchovą. Iga Świątek - jak pamiętamy - doszła rundę dalej i wówczas uległa Simonie Halep z Rumunii.

Australian Open. Nie wystąpi Karolina Plíškova

- Niestety, wczoraj doznałam urazu prawej ręki i nie będę mogła zagrać w Adelajdzie, Sydney i Australian Open - poinformowała Plíškova, była liderka listy WTA.



Czeszkę zastąpi Francuzka Fiona Ferro. Wcześniej z turnieju wycofały się Serena Williams, zastąpiona przez Zarinę Dijas z Kazachstanu, a także Kanadyjka Bianca Andreescu, którą zastąpi Polka Magdalena Fręch.





