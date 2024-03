"Aura" to tajna broń Igi Świątek? Legenda nie ma wątpliwości, wprost o "onieśmielaniu" rywalek

Iga Świątek jest liderką światowego rankingu WTA i nawet ostatnia porażka w Miami nie zmienia faktu, że wciąż jest faworytką do sięgania po zwycięstwa w kolejnych turniejach. Sukcesy Polki mogą aż onieśmielać jej rywalki, co stało się tematem dyskusji, w której wziął udział Andy Roddick. Legendarny tenisista mówił o "aurze" zawodniczki z Raszyna i wprost ocenił, czy to, jak postrzegana jest 22-latka, wpływa na postawę innych zawodniczek w trakcie meczów z faworytką.