Atakowała Świątek po decyzji ITIA. Teraz nagle ogłosiła. To koniec, klamka zapadła

Iga Świątek w ostatnich miesiącach znajdowała się bardzo często w samym centrum uwagi tenisowego świata. Nie zawsze chodziło jednak o wybitne osiągnięcia sportowe, które Polka zwykła dopisywać do swojego sportowego CV. W listopadzie 2024 roku, a konkretnie w samym jego końcu na naszą gwiazdę niektórzy patrzyli bardzo krzywym wzrokiem. To wszystko w związku złamaniem przepisów dopingowych, którego dopuściła się raszynianka.

Taki wymiar kary nie wszystkim przypadł do gustu. W gronie tych, którzy otwarcie krytykowali decyzję o łagodnym potraktowaniu Świątek przez Międzynarodową Agencję ds. Integralności Tenisa znalazła się Simona Halep, która w przeszłości musiała odcierpieć długie zawieszenie za złamanie przepisów dopingowych. - Uważałam, że byli wobec mnie niesprawiedliwi, ale teraz jest jeszcze gorzej. Byłam bardzo zdenerwowana i smutna, kiedy zobaczyłam tę sytuację. Z mojego punktu widzenia to po prostu nie do przyjęcia - powiedziała w rozmowie z "The Telegraph".