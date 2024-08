Atakowała Świątek, nazwała ją fałszywą. Teraz ją "wykorzystano". I to przeciwko Polce

Mecz Igi Świątek z Aryną Sabalenką wzbudził duże zainteresowanie, ponieważ nie dość, że stawką starcia był finał turnieju w Cincinnati, to na korcie spotkały się pierwsza i trzecia (a już niebawem druga) zawodniczka światowego rankingu WTA . Górą była Białorusinka, która wygrała 6:3, 6:3 i zameldowała się w finale, w którym o trofeum zagra z Jessiką Pegulą.

Sabalenka wygrała całkowicie zasłużenie, a słabsza dyspozycja Świątek nie umknęła uwadze dziennikarzom i kibicom. Na "prztyczek" w kierunku polskiej tenisistki zdecydował się dziennikarz Bastien Fachan, którego profil w serwisie X (dawny Twitter) śledzi ponad 46 tys. użytkowników, a który jest znanym ekspertem tenisowym. Fachen podczas półfinału udostępnił zdjęcie uśmiechniętej Danielle Collins. "Danielle Collins oglądająca to w domu" - dodał w komentarzu, co miało oznaczać, że Amerykankę cieszy gorsza postawa Polki. Reklama

Danielle Collins zaatakowała Igę Świątek. A kibice atakują dziennikarza

Nawiązanie do Collins nie było przypadkowe - Amerykanka przegrała z Polką w ćwierćfinale igrzysk olimpijskich w Paryżu, poddając spotkanie z powodu urazu brzucha. Po zakończeniu meczu podeszła do siatki, gdzie skierowała kilka ostrych słów w kierunku swojej pogromczyni. To, co powiedziała pierwszej rakiecie świata, zdradziła później w rozmowie z dziennikarzami.

"Powiedziałam Idze, że nie musi być nieszczera w sprawie mojej kontuzji. Wiele dzieje się przed kamerą, jest wielu ludzi z ogromną charyzmą, którzy wychodzą i w inny sposób zachowują się przed kamerą, a w inny sposób w szatni. Po prostu nie mam najlepszych doświadczeń i naprawdę nie czuję, że ktokolwiek powinien być nieszczery. Mogą być tacy, jacy są. Mogę to zaakceptować, nie potrzebuję fałszu" - powiedziała.

Nawiązanie do Collins, która nie kryła się z tym, że nie lubi Świątek, nie spodobało się wielu kibicom. Nie zabrakło głosów, że Fachan wręcz nakręca hejt wobec Polki. "Udajesz, że promujesz kobiecy tenis tylko po to, żeby wywoływać dramaty i siać nienawiść do zawodniczek" - czytamy w jednym z komentarzy. Reklama

Część internautów w odpowiedzi do wpisu dziennikarza postanowiła bezpośrednio nawiązać do jego komentarza odnośnie tego, że Collins oglądała mecz w domu. "By być szczerym, to Danielle Collins jest tam zazwyczaj, gdy Iga gra półfinały większości turniejów" - wbił "szpilę" jeden z kibiców. "Dokładnie w domu bez medalu olimpijskiego" - napisał ktoś inny.



Danielle Collins w Cincinnati nie zagrała

Sama Collins w Cincinnati nie grała, wcześniej zrezygnowała też z turnieju w Toronto. Jak wyjaśniła, zrobiła sobie przerwę od tenisa, ponieważ wciąż ma problemy zdrowotne. "Po tym, jak doznałam udaru cieplnego w Paryżu, nadwyrężyłam mięsień prosty brzucha" - wyjaśniła. I dodała:

Byłam naprawdę załamana, że musiałam się wycofać z Toronto i Cincinnati. Mam nadzieję, że wrócę na turniej w Monterrey i będę mogła kontynuować sezon po US Open, próbując osiągnąć cele, jakie wyznaczyłam sobie na ten rok.

