Danielle Collins awansowała do drugiej rundy Australian Open, lecz Daria Snigur sprawiła jej sporo problemów. 138. w rankingu ukraińska tenisistka była nawet o krok, by sensacyjnie wygrać pierwszego seta. Doprowadziła nawet do tie-breaka, ale później zabrakło jej już argumentów. I tak po 101 minutach walki reprezentantka Stanów Zjednoczonych wywalczyła przepustkę do dalszej rywalizacji na wielkoszlemowych kortach w Melbourne.