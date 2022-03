Sportowe CV tenisistki z Australii jest niezwykle bogate. Trzy zwycięskie Wielkie Szlemy: Roland Garros (2019, Wimbledon (2021) i Australian Open (2022), a także deblowy triumf w US Open w 2018 roku. Do tego wielomiesięczne prowadzenie w rankingu WTA poparte wieloma wygranymi w turniejach WTA.

Federacja złożyła Barty życzenia i podziękowania "Za każdą młodą dziewczynę, która cię podziwiała, za każdego kogo zainspirowałaś, za twoją miłość do tenisa. dziękujemy"

"Dzięki swoim osiągnięciom i najwyższym miejscu w rankingu wyraźnie ugruntowała swoją pozycję jednej z największych mistrzyń WTA. Będziemy za nią tęsknić" - skomentował Steve Simon, szef Międzynarodowej Federacji Tenisa (WTA).

Petra Kvitova nie wahała się wspomnieć o swoich uczuciach "Nie mam słów... Pokazujesz prawdziwą klasę, odchodząc z tenisa w tak piękny sposób. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogłam dzielić z tobą kort... Bez ciebie tenis nigdy nie będzie taki sam! Podziwiam cię jako tenisistkę i osobę... Życzę ci tylko wszystkiego najlepszego!"

"Jedna z najmilszych osób w naszym środowisku. Gratulujemy wspaniałej kariery i powodzenia w przyszłości!" - pożegnała koleżankę Madison Keys, amerykańska tenisistka

"Co mogę powiedzieć? Przecież wiesz, że mam łzy w oczach, prawda? Będę tęsknić. Byłaś wyjątkowa. Co dalej? Wielkoszlemowa mistrzyni w golfie?" - stwierdziła Simona Halep, dwukrotna mistrzyni wielkoszlemowa.

Znany polski komentator tenisowy Dawid Żbik napisał "Ash była dla mnie prawdziwą liderką. Gdy tylko grała, to miała wszystkie narzędzia, by zdominować tenis. Trudno mi w to uwierzyć". Inny polski ekspert Hubert Błaszczyk stwierdził "No i niesamowicie szkoda, że ten wyścig o fotel liderki, w którym bierze udział Iga Świątek, rozstrzygnie się w ten sposób".

Ash Barty kończy karierę "Sukces to nie wszystko"

Decyzja o emeryturze była podyktowana dbałością o rodzinę - podkreślają dziennikarze z Australii. Dodatkowe problemy Barty przysporzyła pandemia koronawirusa i restrykcje panujące w jej rodzinnych stronach. "W zeszłym roku Barty przez siedem miesięcy nie wracała do domu" - podkreśla Dan Wolken.