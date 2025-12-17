Iga Świątek w ostatnich latach nie ma sobie równych, przynajmniej w plebiscycie "As Sportu", który tym razem redakcja Interii organizowała do spółki z Polsatem Sport. Polska tenisistka po raz czwarty z rzędu zdobyła - głosami użytkowników - główną nagrodę, podobnie jak przed rokiem pokonując w finałowej batalii Aleksandrę Mirosław.

Ostateczny werdykt ogłoszono podczas uroczystej transmisji transmitowanej na antenie Polsatu Sport oraz stronie głównej Interii. Triumfatorka nie mogła osobiście zjawić się w studiu, a nagrodę za triumf w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" odebrał w jej imieniu jej sparingpartner Tomasz Moczek.

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Moczek odebrał nagrodę w imieniu Igi Świątek

Po otrzymaniu statuetki z rąk team leadera redakcji sportowej Interii Tomasza Czernicha reprezentant Igi Świątek wygłosił krótkie przemówienie.

W imieniu Igi chciałbym podziękować organizatorom, kibicom i wszystkim głosującym za to wyjątkowe wyróżnienie. Oczywiście pogratulować także pozostałym nominowanym i wszystkim wyróżnionym. To zawsze wyjątkowa chwila, móc być w takim plebiscycie i móc później zostać wyróżnionym

I patrząc na trzymaną w rękach nagrodę, dodał: - Teraz z Igą skupiamy się na przygotowaniach do nowego sezonu. Dużo pracy przed nami, ale to oczywiście bardzo duża dawka motywacji do dalszej pracy.

Tomasz Moczek wspomniał także przy okazji o kulisach współpracy z drugą obecnie rakietą świata, skupiając się przede wszystkich na jej serwisie i posyłanych w trakcie meczów i treningów... asach.

- W ciągu ostatnich lat Iga na pewno poprawiła mocno serwis technicznie i prędkościowo. Więc jest coraz trudniej. W tym roku miała nawet okazję zadebiutować w TOP 10 tenisistek z największą liczbą asów serwisowych. Ale nasz staż jest na tyle długi, że bardzo dobrze sobie radzę. I będę przygotowany na większą liczbę asów - stwierdził z uśmiechem sparingpartner Igi Świątek, triumfatorki plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".

"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Iga Świątek triumfatorką plebiscytu. WIDEO Interia Sport INTERIA.PL

Iga Świątek Photo by FOTO OLIMPIK / NurPhoto / NurPhoto via AFP AFP

Iga Świątek AFP