"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Spektakularny triumf, Iga Świątek obroniła tytuł. Jest głos z obozu Polki
W środę 17 grudnia poznaliśmy triumfatorkę tegorocznej edycji plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Została nią Iga Świątek, która podobnie jak przed rokiem pokonała w wielkim finale Aleksandrę Mirosław, tym samym broniąc tytuł. Statuetkę w imieniu wiceliderki rankingu WTA odebrał jej sparingpartner - Tomasz Moczek.
Iga Świątek w ostatnich latach nie ma sobie równych, przynajmniej w plebiscycie "As Sportu", który tym razem redakcja Interii organizowała do spółki z Polsatem Sport. Polska tenisistka po raz czwarty z rzędu zdobyła - głosami użytkowników - główną nagrodę, podobnie jak przed rokiem pokonując w finałowej batalii Aleksandrę Mirosław.
W decydującym głosowaniu udział wzięło 40 700 fanów. A 21 900 wskazało w ankiecie właśnie na Igę Świątek.
Ostateczny werdykt ogłoszono podczas uroczystej transmisji transmitowanej na antenie Polsatu Sport oraz stronie głównej Interii. Triumfatorka nie mogła osobiście zjawić się w studiu, a nagrodę za triumf w plebiscycie "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025" odebrał w jej imieniu jej sparingpartner Tomasz Moczek.
"As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025". Tomasz Moczek odebrał nagrodę w imieniu Igi Świątek
Po otrzymaniu statuetki z rąk team leadera redakcji sportowej Interii Tomasza Czernicha reprezentant Igi Świątek wygłosił krótkie przemówienie.
W imieniu Igi chciałbym podziękować organizatorom, kibicom i wszystkim głosującym za to wyjątkowe wyróżnienie. Oczywiście pogratulować także pozostałym nominowanym i wszystkim wyróżnionym. To zawsze wyjątkowa chwila, móc być w takim plebiscycie i móc później zostać wyróżnionym
I patrząc na trzymaną w rękach nagrodę, dodał: - Teraz z Igą skupiamy się na przygotowaniach do nowego sezonu. Dużo pracy przed nami, ale to oczywiście bardzo duża dawka motywacji do dalszej pracy.
Tomasz Moczek wspomniał także przy okazji o kulisach współpracy z drugą obecnie rakietą świata, skupiając się przede wszystkich na jej serwisie i posyłanych w trakcie meczów i treningów... asach.
- W ciągu ostatnich lat Iga na pewno poprawiła mocno serwis technicznie i prędkościowo. Więc jest coraz trudniej. W tym roku miała nawet okazję zadebiutować w TOP 10 tenisistek z największą liczbą asów serwisowych. Ale nasz staż jest na tyle długi, że bardzo dobrze sobie radzę. I będę przygotowany na większą liczbę asów - stwierdził z uśmiechem sparingpartner Igi Świątek, triumfatorki plebiscytu "As Sportu Interii i Polsatu Sport 2025".