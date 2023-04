" Mam dużo samochodów, ale naprawdę chcę wygrać porsche . To dla mnie motywacja" - mówiła Aryna Sabalenka tuż przed finałem turnieju WTA w Stuttgarcie. Słowa wypowiadała ze śmiechem, ale jasnym było, że bardzo zależy jej na triumfie w całych zawodach i na pokonaniu Igi Świątek . Musiała jednak obejść się smakiem. Uległa Polce 6:3, 6:4 , a z porażką trudno było jej się pogodzić. Zwróciła się nawet z nietypową prośbą do sponsora .

"Gratulacje dla Igi oraz całej jej drużyny. Mam jedno pytanie do sponsorów: czy gdy dotrę do następnego finału, to będę mogła otrzymać jakieś dodatkowe auto? Dziękuję wszystkim za organizację tego turnieju, bardzo się cieszyłam, że mogłam tu grać" - powiedziała.