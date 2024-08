Aryna Sabalenka znienacka zapytana. Igę Świątek wybrała tylko raz

Aryna Sabalenka po turnieju w Cincinnati jest uważana za główną faworytkę do wygranej w US Open. Białorusinka została zapytana o to, od kogo chciałaby wziąć poszczególne elementy swojej gry. Pojawiło się sporo znanych nazwisk, a wśród nich Iga Świątek. Jej wielka rywalka doceniła ją tylko w jednej kategorii, ale za to jak istotnej. W pewnym momencie musiała jednak zmienić zdanie i przesunęła Polkę w inne miejsce.