Iga Świątek kilka dni po wycofaniu z Bad Homburg Open , w którym dotarła do półfinału, przystępuje do rywalizacji w Wimbledonie. Polka nie jest uznawana za ekspertkę od gry na kortach trawiastych, ale jak sama zadeklarowała przed startem wielkoszlemowej imprezy, chce poprawić się i w tym aspekcie.

Raszynianka szansę na potwierdzenie, że czuje się coraz lepiej na trawie, otrzyma już w poniedziałek 3 lipca, kiedy to rozegra mecz pierwszej rundy. Polka do spotkania z Zhu Lin, które zaplanowano na godz. 14, przystąpi jako liderka rankingu WTA. I pozostanie nią co najmniej do zakończenia Wimbledonu, podczas którego Aryna Sabalenka stanie przed szansą wygranej i wyprzedzenia 22-latki w światowym zestawieniu.