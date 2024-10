Aryna Sabalenka ściga Igę Świątek. I to jak. Kosmiczny popis Białorusinki

Podczas gdy światowy tour wciąż mknie do przodu, zgodnie z terminarzem, Iga Świątek ciągle jest w nim nieobecna. Polska tenisistka ostatni raz pojawiła się na korcie podczas US Open, odpuszczając ostatnio trzy prestiżowe imprezy - w Seulu, w Pekinie oraz trwający właśnie turniej w Wuhanie.

A po Białorusince należy spodziewać się... najlepszego. Nie dość, że 26-latka z Mińska w ostatnim czasie imponuje formą, to dodatkowo w Wuhanie czuje się jak ryba w wodzie. Przypomnijmy, że to właśnie ona wygrała dwie poprzednie edycje tej imprezy, która wróciła do kalendarza WTA po pięcioletniej przerwie.