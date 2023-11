Aryna Sabalenka powiedziała to po porażce ze Świątek. Dwie skrajne opinie

Na spotkanie pomiędzy Sabalenką a Świątek bardzo liczono w Cancun. W końcu to "jedynka" i dwójka" światowego zestawienia. "Jeśli się nad tym zastanowić, to niewiarygodne - idealne zakończenie, z tą różnicą, że to będzie półfinał, a nie finał" - mówiła przed tym pojedynkiem Martina Navratilova, legendarna tenisistka.