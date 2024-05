Aryna Sabalenka powiedziała to do Igi Świątek. "Wykonujesz niesamowitą pracę"

Iga Świątek rok temu musiała zaznać goryczy porażki, jakiej doznała w finale turnieju WTA 1000 w Madrycie . Wówczas w finale po bardzo zaciętej walce Polkę pokonała Aryna Sabalenka. W tym roku do Madrytu obie zawodniczki przyjechały w zupełnie innej sytuacji, Iga Świątek w poszukiwaniu potwierdzenia, że znajduje się w naprawdę dobrej dyspozycji. Aryna Sabalenka z kolei w poszukiwaniu formy, która po wygraniu Australian Open gdzieś kompletnie wyparowała.

Stawianie Sabalenki w gronie faworytek tegorocznej imprezy było naturalne ze względu na to, jak grała w Madrycie rok wcześniej, ale obecna forma kazała przed turniejem wyżej cenić Igę Świątek oraz Jelenę Rybakinę. Ostatecznie wszystkie trzy zawodniczki dotarły do półfinałów, ale miejsca w finale było tylko dwa. W półfinale po kapitalnym meczu Białorusinka okazała się lepsza od Kazaszki w trzech setach, co sprawiło, że w finale mieliśmy rewanż za poprzedni rok.