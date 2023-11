Aryna Sabalenka "pomogła" Idze Świątek? "Wyszło to na zdrowie"

Sezon w wykonaniu Igi Świątek był udany. Niezależnie od tego, że były wzloty i upadki, to utrzymała ona wysoką formę przez cały rok. Myślę, że dobrze się stało, iż na chwilę została zdetronizowana, bo to podziałało na nią mobilizująco i m.in. dlatego końcówka była tak udana w jej wykonaniu. Turniej w Meksyku był tego potwierdzeniem. Pokazała determinację, by zagrać w panujących tam trudnych warunkach i przeciwko wszelkim błędom organizatorów. Pokazała się z jak najlepsze strony, chyba lepiej zagrać już nie mogła. Inne zawodniczki nie wytrzymały takich warunków i to pokazało siłę charakteru oraz wolę walki Świątek. Także dlatego jest najlepsza na świecie

~ Paweł Ostrowski dla PAP