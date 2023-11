Iga Świątek w wielkim stylu pokonała Arynę Sabalenkę i awansowała do finału WTA Finals 2023, w którym zagra z Jessiką Pegulą. Polka była wyraźnie lepsza od Białorusinki, co zauważyła sama liderka światowego rankingu w rozmowie z mediami. - W tych warunkach odnalazła się naprawdę dobrze - powiedziała pierwsza rakieta świata, która wkrótce może stracić to miano na rzecz raszynianki, o ile ta wygra finał z Pegulą.