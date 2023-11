Nieprzerwanie od kwietnia 2022 do września 2023 Iga Świątek zajmowała pierwsze miejsce rankingu WTA. Sytuacja zmieniła się dopiero po ostatnim US Open. Polka dość szybko pożegnała się z turniejem. Równocześnie druga wówczas Aryna Sabalenka doszła do finału Wielkiego Szlema, co pozwoliło jej na wskoczenie na fotel liderki prestiżowego tenisowego notowania. Ten zajmowała do teraz. Na ostatniej prostej musi ustąpić miejsca swojej rywalce.