Po takim meczu, jak ten z Paulą Badosą, nie ma wątpliwości, że Aryna Sabalenka znów jest jedną z najgroźniejszych rywalek Igi Świątek do końcowego triumfu we French Open. Jeśli obie zawodniczki do końca będą wygrywały swoje spotkania, to zmierzy się dopiero w głównej uczcie, czyli wielkim finale.