Rywalizacja Aryny Sabalenki i Igi Świątek o "jedynkę" rankingu WTA wkracza w decydującą fazę. Od wyników obu zawodniczek na US Open zależy to, czy dojdzie do zmiany na pozycji liderki, czy też nie. Obie rozpoczęły dobrze i bez niespodzianek. Polka w niespełna godzinę pokonała Szwedkę Rebeccę Peterson 6:0, 6:1 , a Białorusinka odprawiła z kwitkiem Belgijkę Marynę Zanevską, zwyciężając 6:3, 6:2 .

Wiem, że gram dla Belgii, ale cała moja rodzina jest w Ukrainie. Szanuję Arynę jako zawodniczkę. Jest wielką mistrzynią, ciężko pracuje i to, co robi w tenisie, jest niesamowite. To jednak moja osobista decyzja by nie podawać ręki

Obrońcy tytułu US Open - Świątek i Thiem z awansem do drugiej rundy. WIDEO

Obrońcy tytułu US Open - Świątek i Thiem z awansem do drugiej rundy. WIDEO / Assosiated Press / © 2023 Associated Press

Może dojść do zwrotu akcji w rankingach WTA i pozycji Sabalenki oraz Świątek. US Open będzie decydujący

Jeśli Iga chciałaby objąć prowadzenie w tym notowaniu, musiałaby dojść co najmniej do ćwierćfinału US Open, a Aryna musiałaby odpaść na 2. lub 3. rundzie. Sytuacja bezwarunkowo rozwiązałaby się, jeśli Świątek wygrałaby nowojorskie zawody. I to nawet gdyby Białorusinka również doszła do finału. Wówczas Pola zarobiłaby 2000 punktów i wyprzedziłaby rywalkę o 455 "oczek".