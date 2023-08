Aryna Sabalenka wciąż liderką rankingu WTA Race. Iga Świątek zajmuje drugie miejsce, ale wcale nie odpuszcza. Zachowuje niewielki dystans do rywalki, a rezultaty osiągane w turnieju w Cincinnati mogą sporo namieszać. Dobrą wiadomością jest to, że Polka już wcześniej zapewniła sobie udział w WTA Finals. Reszta tenisistek dalej walczy, a sytuacja na niższych pozycjach w tabeli jest bardzo ciekawa. Niebawem może dojść do zwrotu akcji.