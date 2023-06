Rywalizacja Aryny Sabalenki i Igi Świątek emocjonuje kibiców i same zawodniczki. A zwłaszcza Białorusinkę, która sporo o niej mówi w serialu Netfliksa "Break Point" i która najwyraźniej marzy, by zepchnąć Polkę z tronu WTA. "Tak, Iga to mój cel. W tym sezonie pokonała mnie cztery razy. Byłam naprawdę wkurzona. Dlatego potrzebuję się na niej zemścić" - mówi bez ogródek przed kamerą. Tłumaczy też, co czuła po pokonaniu Igi w WTA Finals.