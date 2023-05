Nie ma wątpliwości, że 2022 rok należał do Igi Świątek , która zdominowała tour WTA, wygrała dwa turnieje wielkoszlemowe i miała fenomenalną passę 37. kolejnych wygranych meczów. Żadna z zawodniczek nie była w stanie na dłuższym dystansie zagrozić Polce , bo też żadna z nich nie była tak regularna jak ona. To zmieniło się w tym roku, bo na bardzo wysoki poziom wkroczyła Aryna Sabalenka. Białorusinka ma już na koncie trzy turniejowe wygrane, w tym tą najbardziej cenną z Melbourne, gdzie zdobyła pierwszy w karierze tytuł wielkoszlemowy.

PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Sabalenka zdobywa drugi tytuł WTA w Madrycie. Iga Świątek pokonana. WIDEO / PRESS ASSOCIATION / © 2023 Associated Press

Wielkie wyzwanie przed Igą Świątek. Mnóstwo rankingowych punktów do obrony

To pokazuje jak wysoko obie ustawiły poprzeczkę konkurencji. W rankingu WTA prowadzi Polka z 9625 punktami, Sabalenka ma ich 7881 . Przed dwoma ostatnimi turniejami na kortach ziemnych to jednak ona wydaje się być w nieco bardziej komfortowej pozycji.

Przed zawodniczkami pozostały bowiem turnieje w Rzymie i przede wszystkim wielkoszlemowy Roland Garros w Paryżu. Turniej w stolicy Włoch przeszedł małą zmianę, która również może mieć wpływ na sytuację w rankingu. W tym sezonie bowiem po raz pierwszy zwyciężczyni zdobędzie 1000 rankingowych punktów, w porównaniu do 900 w latach poprzednich . Świątek w zeszłym roku wygrała oba turnieje, wobec czego ma do obrony aż 2900 punktów. Dla porównania, Sabalenka ma ich 480 , z powodu swojego szybkiego odpadnięcia w Paryżu przed rokiem.

Co więc musi zrobić Iga Świątek aby utrzymać prowadzenie? Najlepiej oczywiście, gdyby powtórzyła wyniki sprzed roku i wygrała w obu stolicach. W innych rozwiązaniach Polka będzie musiała raczej liczyć na to, że któraś z koleżanek po fachu sprawi niespodziankę i wyeliminuje Białorusinkę na wcześniejszym etapie. Jeśli bowiem, podobnie jak w Stuttgarcie i Rzymie, obie spotkają się w finałach, to w sytuacji "podziału" zwycięstw w obu przypadkach prowadzenie w rankingu przejmie Sabalenka. Liczyć się będzie więc w zasadzie każda piłka.