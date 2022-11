Arcytrudne zadanie Igi Świątek! I to już na samym starcie

16 tenisistek i tenisistów ze światowej czołówki , wspartych dwoma utytułowanymi deblistami, sześciu światowej sławy artystów muzycznych, z Arminem van Buurenem na czele. No i wielkie pieniądze - to wszystko oferuje Dubaj w drugiej połowie grudnia.

Iga Świątek powalczy w Dubaju - Kanie mają liderkę!

Sezon tenisowy formalnie wystartuje 29 grudnia, gdy w Brisbane, Perth i Sydney rozpocznie się nowy turniej United Cup. Tam skład reprezentacji Polski tworzyć mają: Iga Świątek, Hubert Hurkacz i Magda Linette . Wcześniej liderka światowego rankingu wystąpi jeszcze w Dubaju - przyjęła bowiem zaproszenie do World Tennis League - eventu, który łączy tenis z muzyką.

W Coca Cola Arenie od 19 do 24 grudnia rywalizować będą panie i panowie - drogą losowania zostali dołączeni do czterech drużyn. Organizatorzy nadali im nazwy ptasie - są to więc Orły, Jastrzębie, Sokoły i Kanie.