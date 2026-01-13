Apel Świątek ws. WOŚP. Komunikat dla Jurka Owsiaka. Iga wskazała dowód

Iga Świątek przyzwyczaiła nas do tego, że już od lat, a dokładniej od 2021 roku wspiera Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy, ofiarowując na aukcję przedmioty stanowiące nie lada gratkę dla fanów tenisa. Najlepiej świadczy o tym fakt, że wszystkie gadżety od wiceliderki rankingu WTA pozwoliły zebrać łącznie 761 tysięcy złotych. A to wcale nie jest koniec.

Nasza reprezentantka postanowiła bez niespodzianki uczestniczyć także w tegorocznym 34. Finale WOŚP, przebiegającym pod hasłem: "Zdrowe brzuszki naszych dzieci". W tym celu kolejny raz przeznaczyła na aukcję rakietę. I to nie byle jaką, bo tę, którą osiągnęła historyczny sukces, wygrywając tegoroczny Wimbledon. W pakiecie dorzuciła od siebie także ręcznik pochodzący z wielkoszlemowej, brytyjskiej imprezy.

Licytacja zakończy się dopiero w piątek 13 lutego, ale jej kwota już teraz przekracza 25 000 złotych. I ciągle rośnie. Swoje oferty złożyło ponad 20 osób.

Iga Świątek znów gra z WOŚP. Polka zabrała głos ws. fundacji Jerzego Owsiaka

We wtorek Iga Świątek postanowiła zakomunikować kolejny akces do wspólnej gry z WOŚP w swoich mediach społecznościowych.

Jak co roku mam ogromną przyjemność dołączyć do akcji fundacji WOŚP. 34. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy jest dla mnie szczególny - niedawno sama założyłam fundację, dlatego jeszcze wyraźniej widzę, jak wielką wartość mają takie inicjatywy. Jestem dumna, że mogę być częścią czegoś, co realnie zmienia życie wielu ludzi

Krótko opisała także swoje podarki na rzecz WOŚP, podkreślając ich oryginalność.

- W tym roku na aukcję przekazuję rakietę Tecnifibre z autografem, którą wygrałam zeszłoroczny Wimbledon. Jej autentyczność potwierdzają ślady trawy z kortu centralnego oraz ręcznik - ten najważniejszy - napisała Iga Świątek.

Przy okazji 24-letnia wiceliderka światowego rankingu zaapelowała do swoich kibiców, by dołączyli do akcji, wspólnie angażując się w grę z WOŚP na rzecz potrzebujących pomocy dzieci.

Pamiętajcie, że możecie licytować z każdego miejsca na świecie. Dołączcie do mnie – zagrajmy razem dla fundacji WOŚP

Nasza tenisistka dodała także kilka słów od siebie w załączonym nagraniu wideo.

