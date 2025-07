Obie tenisistki od czasu swoich pojedynków mają po około 48 godzin, by odbyć odpowiednią regenerację, co w takich warunkach jest rzeczą fundamentalną. Maciej Ryszczuk, trener przygotowania fizycznego Igi, mówił w trakcie turnieju w rozmowie z Interią, że jako sztab są przygotowani na powrót upałów , a prognozy sprawdzają się co do joty.

"Ładowanie baterii" to jedno, ale nie można zapominać także o treningu czysto tenisowym, by utrwalać wszystko to, co dotąd tak dobrze wychodziło obu tenisistkom przy Church Road. Toteż dzisiaj sztaby Polki i Amerykanki zarezerwowali w specjalnym protokole godziny swoich treningów, dostępne do wglądu w recepcji od dzisiaj.