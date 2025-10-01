Partner merytoryczny: Eleven Sports

Ani słowa o Świątek. Tak Emma Navarro skomentowała zwycięstwo nad Polką. W tle pojawił się temat kaczki

Maciej Brzeziński

Maciej Brzeziński

Iga Świątek i Emma Navarro stoczyły trzysetowy bój o ćwierćfinał turnieju WTA 1000 w Pekinie. Ostatecznie górą była Amerykanka, która triumfowała 6:4, 4:6, 6:0. Chwilę po ostatniej piłce podsumowała spotkanie. Mimo największego zwycięstwa w swojej karierze nie było widać u niej oznak zadowolenia. Na koniec rozmowy pojawił się temat... kaczki.

Emma Navarro pokonała Igę Świątek
Emma Navarro pokonała Igę ŚwiątekPedro PARDOAFP

Iga Świątek w turnieju WTA 1000 rozstawiona jest z numerem "1". Polka na inaugurację pokonała Yue Yuan (6:0 6:3), a następnie rozprawiła się z Camilą Osorio (6:0, krecz Kolumbijki). W meczu 1/8 finału na przeciwko 24-latki stanęła Emma Navarro (nr 16). Do tej pory Polka i Amerykanka mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem zdecydowanie lepsza była druga rakieta świata.

WTA Pekin. Emma Navarro podsumowała mecz z Igą Świątek

W środowym starciu w stolicy Chin zobaczyliśmy niesamowicie wyrównany bój. Pierwszy set padł łupem Navarro (6:4), a w drugim - w takim samym stosunku - triumfowała Polka. O wszystkim decydowała trzecia partia. Amerykanka spisała się w niej znakomicie i wygrała ją 6:0! Chwilę po meczu zwyciężczyni zabrała głos.

Jestem zadowolona ze swojego występu. Wiedziałam, że muszę się dostosować do rywalki. Jeśli chodzi moją grę to wiem, że zawsze mogę coś poprawić. Teraz chwilę będę cieszyć się ze zwycięstwa, a później pomyślę o kolejnym spotkaniu 
powiedziała w rozmowie na korcie.

Amerykanka bez większych emocji podsumowała pokonanie drugiej rakiety świata. Na sam koniec została zapytana o ulubione potrawy w Chinach. Wskazała, że smakuje jej... kaczka oraz bułeczki bao.

Navarro w ćwierćfinale zmierzy się z lepszą ze starcia Marta Kostiuk - Jessica Pegula. Świątek tymczasem żegna się ze stolicą Chin. Przed Polką teraz turniej WTA 1000 w Wuhan, który rozpocznie się 6 października.

Zobacz również:

Iga Świątek czeka na swój kolejny start w tym sezonie
Iga Świątek

Co się stało w meczu Świątek? WTA nie mogło milczeć. Nadszedł komunikat

Tomasz Brożek
Tomasz Brożek
Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEOAP© 2025 Associated Press
Tenisistka w sportowej czapce i opasce na ręce wykonuje gest niezrozumienia lub rozczarowania podczas meczu tenisowego, trzymając rakietę przed twarzą.
Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w PekiniePedro PARDOAFP
Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie
Iga Świątek walczyła z Emmą Navarro o ćwierćfinał turnieju WTA w PekiniePedro PARDOAFP
Tenisistka wykonująca dynamiczny ruch rakietą na niebieskim korcie, piłka tenisowa unosi się w powietrzu po lewej stronie kadru.
Emma Navarro walczyła z Igą Świątek o ćwierćfinał turnieju WTA w PekiniePedro PARDOAFP

Najnowsze

  • Piłka nożna
  • Żużel
  • Zimowe
  • Koszykówka
  • Sporty walki
  • Siatkówka
  • Hokej
  • Piłka ręczna
  • Tenis
  • Motorowe
  • Inne
  • Redakcja