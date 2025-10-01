Iga Świątek w turnieju WTA 1000 rozstawiona jest z numerem "1". Polka na inaugurację pokonała Yue Yuan (6:0 6:3), a następnie rozprawiła się z Camilą Osorio (6:0, krecz Kolumbijki). W meczu 1/8 finału na przeciwko 24-latki stanęła Emma Navarro (nr 16). Do tej pory Polka i Amerykanka mierzyły się ze sobą dwukrotnie i za każdym razem zdecydowanie lepsza była druga rakieta świata.

WTA Pekin. Emma Navarro podsumowała mecz z Igą Świątek

W środowym starciu w stolicy Chin zobaczyliśmy niesamowicie wyrównany bój. Pierwszy set padł łupem Navarro (6:4), a w drugim - w takim samym stosunku - triumfowała Polka. O wszystkim decydowała trzecia partia. Amerykanka spisała się w niej znakomicie i wygrała ją 6:0! Chwilę po meczu zwyciężczyni zabrała głos.

Jestem zadowolona ze swojego występu. Wiedziałam, że muszę się dostosować do rywalki. Jeśli chodzi moją grę to wiem, że zawsze mogę coś poprawić. Teraz chwilę będę cieszyć się ze zwycięstwa, a później pomyślę o kolejnym spotkaniu

Amerykanka bez większych emocji podsumowała pokonanie drugiej rakiety świata. Na sam koniec została zapytana o ulubione potrawy w Chinach. Wskazała, że smakuje jej... kaczka oraz bułeczki bao.

Navarro w ćwierćfinale zmierzy się z lepszą ze starcia Marta Kostiuk - Jessica Pegula. Świątek tymczasem żegna się ze stolicą Chin. Przed Polką teraz turniej WTA 1000 w Wuhan, który rozpocznie się 6 października.

Iga Świątek - Elina Switolina 7:6 (5), 6:3. Skrót meczu. WIDEO AP © 2025 Associated Press

Emma Navarro walczyła z Igą Świątek o ćwierćfinał turnieju WTA w Pekinie Pedro PARDO AFP