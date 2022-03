W III rundzie turnieju WTA 1000 w Indian Wells Iga Świątek niespodziewanie potrzebowała aż trzech setów, by pokonać Dunkę Clarę Tauson 6:7 (3), 6:2, 6:1.

Rywalką naszej tenisistki w 1/8 finału będzie Niemka Angelique Kerber, która w dwóch setach rozprawiła się z Darią Kasatkiną. Iga Świątek zmierzy się z 34-latką pierwszy raz w karierze.

WTA Indian Wells. Angelique Kerber komplementuje Igę Świątek

Angelique Kerber docenia klasę Polki i cieszy się, że w końcu będzie mogła z nią zagrać.

- Ma wszystko, czego potrzebuje topowa zawodniczka. To będzie trudny mecz, ale świetnie jest zagrać przeciwko tenisistce z czołówki, z którą mierzę się pierwszy raz. To nie zdarza się zbyt często - komplementuje Igę Świątek Angelique Kerber. Obie zawodniczki wyjdą na kort we wtorkowy wieczór.